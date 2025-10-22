В ЯНАО простятся с погибшим на СВО старшим стрелком. Фото
Боец служил в звании рядового
Фото: Илья Московец © URA.RU
Житель Лабытнанги (ЯНАО) Павел Зонов погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Он проходил службу по контракту старшим стрелком в мотострелковом подразделении в звании рядового. Мэрия города выразила соболезнования родным и близким Героя.
«С прискорбием сообщаем о том, что при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции геройски погиб рядовой Павел Зонов. Павел Алексеевич служил по контракту старшим стрелком в мотострелковом подразделении. Он был настоящим профессионалом, отважным и преданным своему делу солдатом, который до конца остался верен присяге и воинскому долгу. Мы скорбим вместе с родными и близкими Павла Алексеевича. В это трудное время выражаем его семье самые глубокие и искренние соболезнования», — написано в telegram-канале администрации.
Прощание с бойцом состоится в четверг, 23 октября, в 12:00 на новом кладбище. «Боль утраты невосполнима, но светлая память о Павле — воине, защитнике, Герое — навсегда останется в наших сердцах», — подытожили в мэрии.
Фото: Лабытнанги+Харп https://t.me/lbt_harp/21330
