Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В ЯНАО простятся с погибшим на СВО старшим стрелком. Фото

22 октября 2025 в 16:34
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Боец служил в звании рядового

Боец служил в звании рядового

Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Лабытнанги (ЯНАО) Павел Зонов погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Он проходил службу по контракту старшим стрелком в мотострелковом подразделении в звании рядового. Мэрия города выразила соболезнования родным и близким Героя.

«С прискорбием сообщаем о том, что при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции геройски погиб рядовой Павел Зонов. Павел Алексеевич служил по контракту старшим стрелком в мотострелковом подразделении. Он был настоящим профессионалом, отважным и преданным своему делу солдатом, который до конца остался верен присяге и воинскому долгу. Мы скорбим вместе с родными и близкими Павла Алексеевича. В это трудное время выражаем его семье самые глубокие и искренние соболезнования», — написано в telegram-канале администрации.

Прощание с бойцом состоится в четверг, 23 октября, в 12:00 на новом кладбище. «Боль утраты невосполнима, но светлая память о Павле — воине, защитнике, Герое — навсегда останется в наших сердцах», — подытожили в мэрии.

Продолжение после рекламы

Павел Зонов погиб при исполнении воинского долга в зоне

Фото: Лабытнанги+Харп https://t.me/lbt_harp/21330

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал