Житель Лабытнанги (ЯНАО) Павел Зонов погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Он проходил службу по контракту старшим стрелком в мотострелковом подразделении в звании рядового. Мэрия города выразила соболезнования родным и близким Героя.

«С прискорбием сообщаем о том, что при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции геройски погиб рядовой Павел Зонов. Павел Алексеевич служил по контракту старшим стрелком в мотострелковом подразделении. Он был настоящим профессионалом, отважным и преданным своему делу солдатом, который до конца остался верен присяге и воинскому долгу. Мы скорбим вместе с родными и близкими Павла Алексеевича. В это трудное время выражаем его семье самые глубокие и искренние соболезнования», — написано в telegram-канале администрации.