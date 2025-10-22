В ЯНАО зафиксированы сбои в работе Telegram и WhatsApp*

В ЯНАО начались проблемы с доступом к Telegram и WhatsApp* Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Со вчерашнего дня в России продолжаются сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Если вчера они были зафиксированы только на юге страны, то сегодня перебои добрались и до Ямала.

Что не работает

Днем 22 октября в ЯНАО полностью перестал работать WhatsApp*. Он не загружается ни в мобильной версии, ни на компьютере, передает корреспондент URA.RU.

«Нечаянно вообще это заметил — сказали родственники. Судя по их словам, проблема замечена как минимум в Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде, но, учитывая последние новости, думаю, что проблема коснулась всего региона»,- рассказал журналист.

1/2 В ЯНАО перестал работать WhatsApp* Фото: URA.RU

Кроме того, замечены и проблемы в работе мессенджера Telegram. У него работает мобильная версия, а вот с компьютера проблема та же, что и у WhatsApp*.

Десктопная версия Telegram также не работает Фото: URA.RU

Реакция операторов связи

Причины сбоев уточняются, однако телекоммуникационные компании отрицают свою причастность к трудностям пользователей. «Скорее всего, причина не со стороны оператора, а именно у сервисов Telegram», — объяснили ситуацию в «Мегафоне» в беседе с ТАСС. Другие операторы также подчеркнули, что ограничения с их стороны не вводились.

Комментарий Роскомнадзора

Днем 22 октября ситуацию с работой мессенджеров WhatsApp* и Telegram прокомментировал Роскомнадзор. Там подтвердили, что частичные ограничения в работе платформ связаны с мерами по частичному ограничению работы мессенджеров для противодействия преступникам. В ведомстве подчеркнули, что WhatsApp и Telegram стали основными сервисами, которые используют для обмана и вымогательства денег, а также вовлечения россиян в диверсионную деятельность, пишет ТАСС.

*WhatsApp — принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена на ее территории.