Медианная зарплата в ЯНАО почти достигла 105 тысяч рублей

Медианная зарплата в ЯНАО выросла на 4% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Медианная заработная плата на Ямале в сентябре 2025 года достигла 103 211 рублей. С начала года доходы жителей региона выросли на 4%, что составляет 3 679 рублей, сообщили аналитики hh.ru.

«По сравнению с началом года (январь 2025-го) она увеличилась на 4%, в сумме прирост составил 3 679 рублей. Средняя заработная плата в регионе по-прежнему превышает средние значения по Уралу, однако она уже не успевает за динамикой в целом федерального округа», — рассказывают эксперты.

Самыми высокооплачиваемыми на Ямале остаются специалисты по добыче сырья — им предлагают 194 477 рублей в месяц. В сельском хозяйстве медианная зарплата достигла 193 119 рублей, а в производстве и сфере сервисного обслуживания — 175 280 рублей.

Продолжение после рекламы

Наибольший рост доходов зафиксирован в IT-сфере: зарплаты в отрасли выросли на 22 274 рубля. В финансовом же секторе увеличение составило 17 161 рубль, а в производстве — 16 421 рубль.

Вместе с тем, в ряде сфер зарплатные предложения снизились. Так, для топ-менеджеров и руководителей среднего звена медианная оплата труда упала на 51 389 рублей. Административный персонал стал получать на 12 486 рублей меньше, а сотрудники автомобильного бизнеса — на 7 442 рубля.