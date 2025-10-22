Губернатор ЯНАО Артюхов оценил главные объекты строительства в Новом Уренгое

Артюхов сказал, что Новый Уренгой значительно преобразился Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проинспектировал ключевые объекты строительства и реновации в Новом Уренгое. В ходе рабочей поездки глава региона оценил готовность новых социальных, спортивных и культурных пространств, возводимых к 50-летию газовой столицы. По его словам, город значительно преобразился — завершаются масштабные программы по расселению аварийного жилья и появляются новые современные городские пространства.

«К своему юбилею Новый Уренгой значительно преобразился — изменились и его облик, и качество жизни здесь. Завершается большая программа по расселению аварийного жилья, появились новые социальные объекты, уютные городские пространства. Развитие продолжается: масштабные проекты, которые строятся в городе, такие, как арт-центр „ГАЗ“, галерея „Уренгой“ и другие, выведут инфраструктуру газовой столицы на принципиально новый качественный уровень. Уверен, они станут новыми центрами притяжения и сделают жизнь в газовой столице еще более комфортной и современной», — цитируют Артюхова на сайте правительства ЯНАО.

В рамках инспекции губернатор посетил обновленную многофункциональную площадку «Виадук», где летом при поддержке банка ВТБ завершили первую за восемь лет масштабную реновацию. Площадь комплекса увеличили почти на три тысячи квадратных метров, полностью обновили спортивные площадки, создали новые тематические зоны и демонтировали металлическое ограждение для большей открытости пространства. В 2026 году его украсят арт-объекты и муралы к фестивалю «Гало».

Продолжение после рекламы

Кроме того, Артюхов оценил ход строительства арт-центра «ГАЗ», который станет самым современным культурно-творческим комплексом региона. Сейчас готовность объекта — 85%. В центре разместятся зал-трансформер на 1100 зрителей, гостиница, музей газа, выставочные и мультимедийные пространства, а также детский центр, ресторан и скульптура с неугасаемым пламенем в честь первопроходцев Уренгоя.

Также губернатор проверил строительство галереи «Уренгой», которое ведется в два этапа. Завершить первый планируют к июню 2026 года. Проект включает всесезонные спортивные манежи, бассейны, масштабные развлекательные зоны и магазины.