Тыквенный «сыр» для веганов: простые рецепты для начинающих

Простые рецепты тыквенного спреда для новичков

В мире веганской гастрономии существует удивительный парадокс: самые изысканные и сложные по вкусу продукты часто рождаются из простейших, базовых ингредиентов. Один из самых оригинальных и полезных способов использовать тыкву — приготовить веганский «сыр» из тыквенного пюре и кешью. Тыквенный спред с орехами и пищевыми дрожжами — идеальная альтернатива классическим сырам для тех, кто придерживается растительной диеты, избегает лактозы или просто хочет добавить в рацион что-то новое, ароматное и питательное. Простые рецепты — в материале URA.RU.

Почему именно тыква и кешью

Тыква — универсальный продукт. Она придает блюду красивый золотистый цвет, кремовую консистенцию и легкую сладость. К тому же тыква богата бета-каротином, витаминами A, E, C и клетчаткой, поддерживающей пищеварение. В сочетании с орехами кешью она превращается в питательную основу для «сыра».

Кешью — это один из самых популярных ингредиентов в веганской кухне. При вымачивании и измельчении он становится кремовым и напоминает сливочный сыр. Благодаря нейтральному вкусу орех легко впитывает специи и добавки, превращаясь то в сливочный спред, то в твердый «сыр» в зависимости от способа приготовления.

Вкусовые акценты

Чтобы тыквенный «сыр» был действительно похож на традиционный, важно добавить пищевые дрожжи — именно они придают блюду характерный «сырный» привкус. Эти дрожжи не активные, то есть они не используются для брожения, но содержат витамины группы B и придают блюду насыщенный умами-вкус.

Лимонный сок добавляет легкую кислинку, создавая баланс между сладостью тыквы и орехов. Можно использовать также яблочный уксус — он добавит яркости и подчеркнет аромат специй.

Если добавить нужны ингредиенты, сыр будет не отличить от «традиционного»

Что касается пряностей, то основными остаются паприка, чесночный порошок, куркума (для дополнительного цвета), немного кайенского перца или копченой паприки — для пикантности. Все эти компоненты превращают спред в сложный по вкусу продукт, который приятно намазывать на хлеб, подавать с овощами или добавлять в пасту.

Польза и хранение

Такой «сыр» не только вкусен, но и полезен. Кешью содержит полезные жиры, растительный белок, магний и цинк, а тыква насыщает организм витаминами и антиоксидантами. Пищевые дрожжи дополняют блюдо витамином B12, что особенно важно для веганов.

Намажьте спред на ломтик поджаренного хлеба и добавьте сверху ломтики запеченной свеклы и немного рукколы

Хранить тыквенный спред лучше в стеклянной банке с крышкой в холодильнике до 5–7 дней. Если хочется приготовить запас, можно разложить массу по небольшим контейнерам и заморозить — при разморозке текстура и вкус почти не меняются.

Универсальность и вдохновение

Главная прелесть веганского «сыра» из тыквы и кешью — в его гибкости. Можно варьировать пропорции, добавлять жареный лук, горчицу, копченую соль или травы (например, розмарин, тимьян, базилик). Каждый вариант будет звучать по-своему, сохраняя при этом ту самую сливочность и осеннее тепло.

Этот рецепт можно использовать как основу для множества других блюд: соусов к пасте, запеканок, овощных тартов и кремовых супов. Тыквенный «сыр» придает блюдам особую текстуру и насыщенность, не перегружая их жиром или лишними калориями.

Рецепты веганского тыквенного «сыра»

Классический кремовый спред

Этот рецепт — основа основ. Идеальная гладкая текстура делает его универсальным для бутербродов, соусов и начинок

Приготовление:

За 4-8 часов до приготовления (или на ночь) залейте кешью чистой холодной водой. Если время поджимает, можно залить их кипятком на 30-60 минут. После замачивания тщательно слейте воду и промойте кешью. Разогрейте духовку до 200°C. Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Выложите на противень, сбрызните маслом и запекайте 25-35 минут до мягкости. Измельчите в блендере до однородности и дайте полностью остыть. В чашу мощного блендера поместите все ингредиенты. Взбивайте на высокой скорости в течение 3-5 минут до состояния гладкого крема. Если масса слишком густая, добавьте по столовой ложке воды. Переложите массу в миску, накройте и уберите в холодильник минимум на 2-3 часа, а лучше на ночь.

Тыквенный веганский «сыр»

Еще один рецепт тыквенного сыра

Приготовление

Замоченные кешью промыть и поместить в чашу блендера. Добавить тыквенное пюре, лимонный сок, специи, пищевые дрожжи и немного воды. Взбивать на высокой скорости до тех пор, пока масса не станет гладкой, без кусочков. При необходимости добавить еще немного воды или масла — консистенция должна быть густой. Попробовать и скорректировать вкус: при желании добавить соли, лимона или специй.

Если хочется получить более плотный «сыр», смесь можно переложить в форму, застеленную пергаментом, и поставить в холодильник на 3–4 часа. После охлаждения масса немного загустеет, и ее можно будет нарезать ломтиками.

Плотный «сыр» с белой плесенью

Вариант для тех, кто хочет чего-то более изысканного и похожего на настоящий сыр с благородной плесенью

Приготовление

Приготовьте основу, как в Рецепте 1, добавив куркуму. В маленькой кастрюльке смешайте агар-агар с 3 ст. ложками холодной воды. Дайте постоять 2 минуты. Поставьте кастрюльку на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Поварите 1 минуту, пока смесь не загустеет. Она должна напоминать жидкий кисель. Немедленно влейте горячий раствор агар-агара в тыквенно-ореховую массу и быстро взбейте в блендере до полного соединения. За счет агар-агара «сыр» держит форму и его можно нарезать ломтиками. Быстро переложите массу в небольшую форму (подойдет силиконовая для кексов или небольшая пиала, выстланная пищевой пленкой). Разровняйте поверхность. Оставьте при комнатной температуре на 1 час, затем уберите в холодильник на 4-6 часов до полного застывания. Перед подачей аккуратно извлеките «сыр» из формы. Для создания эффекта «белой плесени можно слегка посыпать поверхность смесью из кукурузного крахмала и капельки порошка камамбера (веганского) или просто сушеным чесночным порошком.

Пряный «сыр-рикотта»

Этот рецепт не требует блендера и создает зернистую текстуру, идеальную для паст, салатов или начинки в блинчики

Приготовление

Орехи залейте кипятком на 1 час, затем слейте воду и хорошо обсушите. Поместите орехи в кухонный комбайн. Пульсируйте 10-15 раз, пока орехи не превратятся в мелкую, но не однородную крошку. Должна получиться зернистая текстура. Переложите ореховую крошку в миску. Добавьте тыквенное пюре, лимонный сок, оливковое масло, нутриционные дрожжи и все специи. Аккуратно, но тщательно перемешайте ложкой до однородного сочетания ингредиентов. Не давите слишком сильно, чтобы сохранить воздушность. Подавайте сразу же, посыпав свежей зеленью, или дайте настояться в холодильнике 1-2 часа для более гармоничного вкуса.

Идеи для подачи и сочетаний

Тыквенный «сыр» прекрасно сочетается с цельнозерновым хлебом, хрустящими крекерами и свежими овощами. Он может стать отличной начинкой для тостов с зеленью, сэндвичей с авокадо или даже роллов с огурцом и салатом.

Идеи для бутербродов

Самое простое и самое верное решение — намазать тыквенный спред на кусок свежего цельнозернового хлеба, чиабатты или хрустящего хлебца. Сверху такой бутерброд можно украсить тонкими ломтиками груши или яблока, горстью рукколы, которая своей легкой горчинкой подчеркнет сладость тыквы, или несколькими каплями густого бальзамического крема.

Этот спред станет настоящей жемчужиной вашего осеннего стола

Используйте «сыр» как питательную и вкусную пасту для сэндвичей. Намажьте его на два ломтика бородинского хлеба, выложите слои обжаренного баклажана, вяленых томатов в масле и свежих листьев салата. Получится сытный и сложный по вкусу обед. Еще один беспроигрышный вариант — намазать спред на лаваш, выложить копченый тофу, нарезанный соломкой, авокадо и свежий шпинат, затем плотно свернуть рулетом и разрезать пополам.

Для сладкого варианта можно соединить тыквенный «сыр» с финиками, орехами и каплей кленового сиропа. Попробуйте использовать его как соус для горячих бутербродов с баклажанами или печеным перцем — при нагревании он становится еще более ароматным и мягким.

Идеи для сырной тарелки

Сочетайте его тыквенный веганский «сыр» с оливками, орехами, вялеными томатами, фруктами — особенно с инжиром, виноградом и яблоками. Добавьте немного хумуса, запеченные овощи и пару ломтиков свежего хлеба — и получится праздничная, но полностью растительная альтернатива традиционной сырной тарелке.