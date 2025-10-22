Жителям ЯНАО выплатили около 6,6 миллиарда рублей за больничные

С начала года больничными воспользовались более 230 тысяч человек Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Более 230 тысяч жителей ЯНАО с начала 2025 года получили выплаты по больничным листам. Их общая сумма составила 6,6 миллиарда рублей за период с января по октябрь текущего года, сообщили в Социальном фонде России по ЯНАО.

«С начала года региональное Отделение СФР выплатило 6,6 миллиарда рублей по больничным листам более 230 тысячам жителей Ямала. Осенью риск заболеть особенно высок, но благодаря цифровым сервисам Соцфонда процесс оформления пособий по временной нетрудоспособности стал быстрым и удобным», — написано в группе СФР VK.

С 2022 года оформление больничных на Ямале полностью переведено в электронный формат. Размер выплаты по больничному листу зависит от стажа и уровня заработной платы. Если стаж превышает восемь лет, пособие составляет 100% среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет — 80%, менее пяти лет — 60%. Максимальная сумма ежемесячного пособия по временной нетрудоспособности для граждан с восьмилетним страховым стажем и более в 2025 году составляет 172 488,69 рубля.

