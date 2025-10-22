Логотип РИА URA.RU
Венгрия поклялась не арестовывать Путина

22 октября 2025 в 13:03
Венгрия не будет арестовывать президента России Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел и торговли страны Петер Сийярто. Также венгерский дипломат подчеркнул, что страны, которые препятствуют полету российского лидера, выступают против мира на Украине.

«Владимира Путина не арестовали в США. Его не арестуют и в Венгрии», — заявил Сийярто. Интервью венгерского политика вел американский телеканал CNN.

