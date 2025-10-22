Венгрия поклялась не арестовывать Путина
Венгрия не будет арестовывать Владимира Путина
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Венгрия не будет арестовывать президента России Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел и торговли страны Петер Сийярто. Также венгерский дипломат подчеркнул, что страны, которые препятствуют полету российского лидера, выступают против мира на Украине.
«Владимира Путина не арестовали в США. Его не арестуют и в Венгрии», — заявил Сийярто. Интервью венгерского политика вел американский телеканал CNN.
