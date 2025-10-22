Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Спорт

Лучшего бомбардира «Спартака» спросили, как он дожил до 99 лет

Доживший до 99 лет бомбардир «Спартака» заявил, что не знает секрета долголетия
22 октября 2025 в 13:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Симонян заявил, что ему неловко из-за своего долголетия

Симонян заявил, что ему неловко из-за своего долголетия

Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Лучший бомбардир в истории московского «Спартака» Никита Симонян, которому 12 октября исполнилось 99 лет, поделился своим мнением о секрете долголетия. Легендарный футболист признался, что не знает точного ответа на этот вопрос.

«Это (про секрет долголетия, — прим. URA.RU) надо было спросить у родителей моих. А вообще где-то мне неловко, потому что вся моя плеяда — а я беру не только „Спартак“, но и вообще всех — уже ушла „туда“, а я пока что держусь!», — приводит слова Никиты Симоняна издание «Спорт-Экспресс». Спортсмен также признался, что не знает секрета долголетия.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил Никите Симоняну звание Героя Труда. Высокая государственная награда вручена за особые заслуги перед страной, а также за значительный вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола. Симонян четырежды становился чемпионом СССР в составе «Спартака», забил 160 голов за красно-белых и остается лидером клуба по этому показателю. Кроме того, в составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом, завершив профессиональную карьеру футболиста в 1959 году.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал