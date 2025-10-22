Лучшего бомбардира «Спартака» спросили, как он дожил до 99 лет

Симонян заявил, что ему неловко из-за своего долголетия Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Лучший бомбардир в истории московского «Спартака» Никита Симонян, которому 12 октября исполнилось 99 лет, поделился своим мнением о секрете долголетия. Легендарный футболист признался, что не знает точного ответа на этот вопрос.

«Это (про секрет долголетия, — прим. URA.RU) надо было спросить у родителей моих. А вообще где-то мне неловко, потому что вся моя плеяда — а я беру не только „Спартак“, но и вообще всех — уже ушла „туда“, а я пока что держусь!», — приводит слова Никиты Симоняна издание «Спорт-Экспресс». Спортсмен также признался, что не знает секрета долголетия.