Лучшего бомбардира «Спартака» спросили, как он дожил до 99 лет
Симонян заявил, что ему неловко из-за своего долголетия
Фото: Антон Белицкий © URA.RU
Лучший бомбардир в истории московского «Спартака» Никита Симонян, которому 12 октября исполнилось 99 лет, поделился своим мнением о секрете долголетия. Легендарный футболист признался, что не знает точного ответа на этот вопрос.
«Это (про секрет долголетия, — прим. URA.RU) надо было спросить у родителей моих. А вообще где-то мне неловко, потому что вся моя плеяда — а я беру не только „Спартак“, но и вообще всех — уже ушла „туда“, а я пока что держусь!», — приводит слова Никиты Симоняна издание «Спорт-Экспресс». Спортсмен также признался, что не знает секрета долголетия.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил Никите Симоняну звание Героя Труда. Высокая государственная награда вручена за особые заслуги перед страной, а также за значительный вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола. Симонян четырежды становился чемпионом СССР в составе «Спартака», забил 160 голов за красно-белых и остается лидером клуба по этому показателю. Кроме того, в составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом, завершив профессиональную карьеру футболиста в 1959 году.
