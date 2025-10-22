В Кремле прокомментировали информацию о ноте по Украине
Песков заявил, что Россия неоднократно фиксировала ноту по Украине
Новостей по фиксации требований России по украинскому конфликту нет, они давно и хорошо всем известны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия это делала неоднократно. Элементы нашей позиции хорошо всем известны <...> Пока больше никаких новостей по этому сюжету нет», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает URA.RU. Он отметил, что российская позиция была четко сформулирована президентом страны Владимиром Путиным и хорошо известна всем странам.
