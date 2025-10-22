Логотип РИА URA.RU
В Кремле прокомментировали информацию о ноте по Украине

Песков заявил, что РФ не отправляла новых документов по украинскому конфликту
22 октября 2025 в 14:09
Песков заявил, что Россия неоднократно фиксировала ноту по Украине

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Новостей по фиксации требований России по украинскому конфликту нет, они давно и хорошо всем известны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Россия это делала неоднократно. Элементы нашей позиции хорошо всем известны <...> Пока больше никаких новостей по этому сюжету нет», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает URA.RU. Он отметил, что российская позиция была четко сформулирована президентом страны Владимиром Путиным и хорошо известна всем странам.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

