В Кремле разочарованы недопуском российских лыжников на Олимпиаду

В Кремле разочарованы решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о запрете участия российских и белорусских спортсменов в квалификационных турнирах к Олимпийским играм 2026 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Относиться [нужно] с разочарованием. Решения принимают отдельные федерации, и мы разочарованы в связи с тем, что эта отдельно взятая федерация приняла такое решение. Что делать? Продолжать кропотливую работу по отстаиванию интересов наших спортсменов», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.