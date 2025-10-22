В Кремле разочарованы недопуском российских лыжников на Олимпиаду
Россия продолжит отстаивать интересы российских спортсменов, рассказал Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Кремле разочарованы решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о запрете участия российских и белорусских спортсменов в квалификационных турнирах к Олимпийским играм 2026 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Относиться [нужно] с разочарованием. Решения принимают отдельные федерации, и мы разочарованы в связи с тем, что эта отдельно взятая федерация приняла такое решение. Что делать? Продолжать кропотливую работу по отстаиванию интересов наших спортсменов», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Совет FIS запретил российским и белорусским лыжникам участвовать в квалификациях к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года даже в нейтральном статусе. Там объяснили, что решение о допуске этих спортсменов все равно остается за каждой международной федерацией.
