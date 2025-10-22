Нефтяные компании ХМАО накопили рекордные долги перед поставщиками

Нефтяные компании ХМАО задолжали партнерам почти 80 миллиардов рублей Фото: Pixabay

Компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых в Югре, резко увеличили просроченную задолженность перед поставщиками. По данным Тюменьстата, на конец июля 2025 года суммарные долги предприятий отрасли превысили 86,6 млрд рублей, из которых почти 80 миллиардов нефтяники задолжали поставщикам.

«В июле 2025 года просроченная кредиторская задолженность добывающих компаний составила 86 663 200 000 рублей. Из этой суммы задолженность перед поставщиками — 79 601 400 000 руб.», — сообщили URA.RU в Тюменьстате.

Таким образом, долги нефтяных компаний ХМАО партнерам с января увеличились на 25 млрд рублей — с 54,5 до 79,6 млрд. Почти половина прироста пришлась на июль. За один месяц сумма увеличилась на 11,5 млрд рублей.

