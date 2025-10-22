Жители пермского КУБа начали пить воду из отравленных рек

Воды в Кизеле отравлены изливами шахтных вод, а реки окрашены в кислотные цвета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Кизеловского угольного бассейна, где после закрытия шахт развернулась экологическая катастрофа с закислением рек, смирились с ситуацией. И начали пить подозрительную воду из подземных источников, отравленных изливами шахтных вод. Об этом на заседании комитета по бюджету заксобрания 22 октября заявил депутат от территории Армен Гарслян. Ученые при этом придумали технологию извлечения металлов из этих вод.

«Изливы [шахтных вод ] идут. Не надо себя успокаивать. Знаете, что очень печально? Люди потеряли контроль этого процесса и даже пьют эту воду! Строят родники. Мы один родник ликвидировали, так его потом опять восстановили», — передает слова Гарсляна с комитета корреспондент URA.RU.