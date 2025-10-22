В Перми скончалась экс-депутат заксобрания Любовь Наумова
Любовь Наумова была депутатом заксобрания Пермской области с 1997 по 2001 год
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Прикамье 21 октября на 73 году жизни скоропостижно скончалась Любовь Наумова, экс-депутат Законодательного собрания Пермского края (с 1997 по 2001 год) и бывший исполнительный директор Территориального фонда ОМС (с 1996 по 2005 год). Об этом сообщил совет ветеранов Кунгурской больницы.
«Коллеги и подчиненные запомнили Любовь Борисовну как профессионального, требовательного, но всегда объективного руководителя, человека с неиссякаемой энергией, „запасом прочности“, общительного и жизнелюбивого человека. Она никогда не боялась новшеств и трудностей», — вспоминают коллеги.
Любовь Наумова родилась в Кунгуре в 1953 году. В 1972 году окончила Пермское областное медучилище и до 1983 года работала фельдшером в Кунгурской городской больнице, заочно окончила Пермский пединститут и стала продвигаться по профсоюзной линии. В 1992 году организовала и возглавила одну из первых на Западном Урале медицинскую страховую компанию «Медиполис».
