В Пермском крае зафиксирован новый рекорд средней стоимости бензина

С 14 по 20 октября 2025 года в Пермском крае вновь зафиксировано повышение цен на бензин. Стоимость одного литра бензина увеличилась на 32 копейки и составила 64,09 рубля. Об этом сообщается на официальном сайте Росстата.

«Бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 33 копейки и теперь стоит в среднем 61,33 рубля за литр. АИ-95 прибавил 31 копейку — до 65,95 рубля, а АИ-98 достиг 87,53 рубля за литр. Средняя цена литра бензина в Пермском крае увеличилась на 32 копейки за неделю и составляет 64,09 рубля», — сообщает ведомство.