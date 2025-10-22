В Пермском крае зафиксирован новый рекорд средней стоимости бензина
Рост цен зафиксирован по всем основным маркам топлива
Фото: Роман Наумов © URA.RU
С 14 по 20 октября 2025 года в Пермском крае вновь зафиксировано повышение цен на бензин. Стоимость одного литра бензина увеличилась на 32 копейки и составила 64,09 рубля. Об этом сообщается на официальном сайте Росстата.
«Бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 33 копейки и теперь стоит в среднем 61,33 рубля за литр. АИ-95 прибавил 31 копейку — до 65,95 рубля, а АИ-98 достиг 87,53 рубля за литр. Средняя цена литра бензина в Пермском крае увеличилась на 32 копейки за неделю и составляет 64,09 рубля», — сообщает ведомство.
Дизельное топливо также стало дороже. За неделю цена на него увеличилась на 39 копеек и теперь составляет 73,64 рубля за литр. Это самый высокий показатель среди всех регионов Приволжского федерального округа (ПФО). В сравнении с другими регионами ПФО Пермский край делит седьмое место по стоимости бензина с Нижегородской областью.
