Чтение мыслей, изготовление шокобомбочек и знакомство с барсом: чем занять детей в осенние каникулы в Перми

В осенние каникулы в Перми можно найти десятки развлечений для школьников

Во время осенних каникул детям необходимо сделать передышку от школьной рутины и заняться чем‑то увлекательным. В Перми в этот период пройдут десятки мероприятий, где ребенок сможет не только отдохнуть, но и узнать новое, найти друзей или попробовать себя в творчестве. URA.RU подготовило обзор самых ярких событий для школьников всех возрастов.

Осенние смены в лагерях

Для младших школьников с 1 по 4 класс учебный центр «Современное образование» подготовил смену «Фиксиград: Тайна исчезнувших деталей». Программа пройдет с 27 по 31 октября. Ребята станут частью команды юных изобретателей, которым предстоит спасти волшебный город от катастрофы. В расписании — квесты, игры и творческие задания, адаптированные под младший школьный возраст. Занятия проходят в течение всего дня, что позволяет родителям не беспокоиться за досуг своих детей.

Подросткам до 17 лет предлагается осенняя смена в «Настоящем детском лагере», который расположен в деревне Дворцовая Слудка в 40 километрах от Перми. Лагерь работает с 27 по 31 октября. Основное направление — развитие личности: дети будут изучать дизайн-мышления, блогинг, креатив и театр.

В лагере «Сосновый бор» смена проходит с 25 по 31 октября. Для детей здесь подготовлены насыщенные спортивные и развлекательные программы: бассейн, веревочный парк, скалодром, лазертаг, батут-арена, интерактивный парк и VR-арена. Также ребят ждут кидбол, квадроциклы, квесты, мастер-классы, дискотеки и даже бумажное шоу.

Шоу-программы

В цирке во время каникул запланирована программа на воде Фото: Размик Закарян © URA.RU

На сцене Молодежного театра 1 ноября пройдет иллюзионное шоу «Вечер магии» (16+). В программе — фокусы с картами, чтение мыслей, побег из наручников, элементы русской рулетки и участие зрителей в номерах.

Для зрителей всех возрастов 25 и 26 октября, а также 2 и 3 ноября пройдет программа «Цирк на воде. Царство фонтанов» (0+). На арене — попугаи, змеи, морские котики, шимпанзе и павианы. Зрители увидят трюки воздушных пантер, водно-воздушные этюды гимнастов на ремнях и полотнах, прыжки акробатов в воду, шоу-балет, фигурное катание. Атмосферу дополнят лазерное шоу, цветные фонтаны, хрустальные световые экраны.

Мастер-классы и экскурсии

С 20 по 26 октября в музее сладостей «Конфектория» пройдут экскурсии-дегустации с мастер-классом. Посетителям расскажут об истории локальных сладостей Пермского края, предложат их продегустировать, а затем создать авторскую сладость из пастилы. Кроме того, 25 октября состоится мастер-класс по завариванию кофе в турке, а 26 октября — по приготовлению шокобомбочек.

В библиотеке №2 имени Гоголя с понедельника по воскресенье проводят мастер-класс «Цифровая мастерская: литературные комиксы» (12+). В библиотеке №35 каждую субботу проходят мастер-классы по созданию народных кукол (12+). Из ткани, нитей и соломы школьники смогут сделать обереги, а также узнать об их значении в русской культуре. Параллельно в модельной библиотеке №13 имени Короленко проходят занятия «Живописная гуашь» (12+), где участников знакомят с техникой гуашевой живописи.

Новый зоопарк

В зоопарке открылась выставка, посвященная снежному барсу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В августе 2025 года в Перми открылся новый зоопарк, который стал одним из самых посещаемых объектов города. Он работает с 10:00 до 20:00, выходной — понедельник. Здесь недавно открыли павильоны с обезьянами и птицами, а также экспозицию «Ирбис. Кошка-невидимка».

Экспозиция состоит из семи интерактивных стендов. Посетители узнают, где живет снежный барс, смогут двигать фигурку ирбиса по маршрутам его миграции, сравнить свою ладонь с лапой животного и даже потрогать искусственную шерсть. Один из стендов позволяет услышать звуки, которые издает ирбис, а в фотозоне можно сделать снимок на фоне горы Белуха — самой высокой точки Алтая.

Детские комнаты

Для семейного досуга и активного отдыха подойдут детские развлекательные центры, работающие в ТРЦ и отдельных пространствах. В активити-парке «Суперленд», расположенном в ТРЦ «Планета», детей ждут батуты, лабиринты, скалодром, аэрохоккей, горки, тарзанка и футбольная площадка.

В ТРЦ iMall Эспланада работает парк развлечений «Фанки Таун». Здесь проводят квесты, конкурсы с призами, вечеринки и соревнования. Посетителям доступно более 100 аттракционов, включая веревочный парк, лабиринты и полосу препятствий.