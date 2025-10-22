Логотип РИА URA.RU
Власти Пермского края продолжают борьбу с опасными фейерверками

Власти Прикамья запретили предоставлять землю для торговли пиротехникой
22 октября 2025 в 20:35
НТО больше не получат землю для реализации пиротехники

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ, согласно которому в Прикамье запрещено предоставлять землю для НТО с целью хранения или продажи пиротехники. Документ указа размещен на сервисе официального опубликования правовых актов.

«Запретить физическим и юридическим лицам, являющимися собственниками земельных участков, или владеющими на ином праве земельными участками < … > Предоставлять земельные участки для размещения нестационарных торговых объектов в целях хранения и/или реализации пиротехнических изделий», — говорится в тексте указа.

Указ подписан 20 октября 2025 года и вступает в силу через 10 дней. Он стал дополнением к указу от 5 декабря 2024 года, когда были введены первые ограничения на продажу пиротехники. Тогда уточнялось, они вводятся в целях усиления общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и охраны жизни и здоровья жителей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье указом губернатора запрещена продажа пиротехнических изделий на рынках, ярмарках, в нестационарных торговых объектах. Контролировать выполнение указа будут сотрудники Росгвардии, МЧС и министерства промышленности и торговли Пермского края. 

