Власти Пермского края продолжают борьбу с опасными фейерверками

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ, согласно которому в Прикамье запрещено предоставлять землю для НТО с целью хранения или продажи пиротехники. Документ указа размещен на сервисе официального опубликования правовых актов.

«Запретить физическим и юридическим лицам, являющимися собственниками земельных участков, или владеющими на ином праве земельными участками < … > Предоставлять земельные участки для размещения нестационарных торговых объектов в целях хранения и/или реализации пиротехнических изделий», — говорится в тексте указа.

Указ подписан 20 октября 2025 года и вступает в силу через 10 дней. Он стал дополнением к указу от 5 декабря 2024 года, когда были введены первые ограничения на продажу пиротехники. Тогда уточнялось, они вводятся в целях усиления общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и охраны жизни и здоровья жителей.

