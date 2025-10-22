Световые перформансы, цирк на воде и кинофестиваль: пермская афиша на выходные

В Цирке новое шоу Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Цирк в Перми 25 и 26 октября запустит новое шоу Царство фонтанов (0+), в ПТДН «Губерния» соберутся мастера световых перформансов, а в «Кристалле» будут показывать кино об искусстве. В Чернушке в субботу обратятся к народной культуре — в городе пройдет фестиваль льна. Подробности — в обзоре URA.RU.

25 октября

«Засветись!» (6+)

Лучшие мастера светового шоу со всей России устроят соревнования в ПТДН «Губерния». «Световой перфоманс, или флоу-арт, представляет собой синтез актерской игры, хореографии и искусства манипуляции предметами. Это направление возникло как безопасная альтернатива огненным шоу, но с развитием технологий реквизита превратилось в полноценный самостоятельный жанр», — отмечают организаторы.

Кроме конкурсных показов гостей фестиваля ждут мастер-классы и ярмарка реквизита для занятий флоу-артом. Вход свободный.

The Art Film Festival (18+)

В «Кристалле» продолжается восьмой фестиваль фильмов об искусстве The Art Film Festival. В субботу покажут ленту «Анатолий Белкин. Высокая вода» (18+). Это живописная биография Анатолия Белкина — нонконформиста, мистификатора, обладателя неповторимого художественного остроумия и хозяина двух собак. Один из главных персонажей петербургской культурной сцены XX века, Белкин готовит новую выставку в Эрмитаже. Фильм приглашает зрителя не просто проследить за этим процессом, но и отправиться в путешествие во времени.

Квартет №1 (6+)

В субботу в частной филармонии «Триумф» выступят музыканты театра оперы и балета. Кристина Лебедева (скрипка), Мария Петрова (скрипка), Светлана Батурина (альт) и Игорь Галкин (виолончель) исполнят произведения Гайдна, Бетховена, Чайковского и Шостаковича.

«Льняница — богатая девица» (0+)

В Чернушке в субботу все собираются на народный праздник в центр «Нефтяник». Фестиваль посвящен истории, ремеслам и русским традициям. Весь день будет наполнен музыкой, играми, мастер-классами и ярмарочным настроением. Вход свободный.

25-26 октября

Царство фонтанов (0+)

Новая водная театрализованная программа стартует в Цирке. Шоу расскажет историю юноши и девушки, которые живут во времена богатырей и русалок. Герои разгадают загадку райского сада с попугаями, посетят пещеру хозяйки темного мира со змеями и крокодилами, извилистая дорога приведет их в водный град морских котиков, а затем на пристань, где их встретят шимпанзе и павианы. «Уникальные трюки воздушных пантер кружат головы, прыжки в воду акробатов захватывают дух, водно-воздушные этюды гимнастов на ремнях и полотнах вносят атмосферу нереальности, а обрывы гимнаста на мачте щекочут нервы», — обещают авторы постановки.

26 октября

