В Перми обнаружили огромные стихийные свалки строительного мусора

Сотрудники Западно-Уральского управления Росприроднадзора выявили стихийные свалки в Перми. Проверка прошла на улицах Берег Камы, Соликамской, Ново-Гайвинской и в СНТ «Росинка», сообщает пресс-служба ведомства. Общая площадь загрязненных участков превысила 12,5 тысячи квадратных метров. Нарушителям направили требования о добровольном возмещении вреда, их ожидают штрафы и ликвидация свалок.

Министерство природных ресурсов Пермского края также контролирует обращение со строительными отходами. «Ключевым фактором обеспечения природоохранного законодательства и недопущения возникновения стихийных свалок является постоянный муниципальный земельный контроль и незамедлительное принятие мер реагирования при обнаружении фактов захламления или нецелевого использования земельных участков», — подчеркнул министр природных ресурсов региона Дмитрий Беланович.