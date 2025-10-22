В Перми обнаружили огромные стихийные свалки строительного мусора
Виновников ожидают штрафы и ликвидация последствий
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Сотрудники Западно-Уральского управления Росприроднадзора выявили стихийные свалки в Перми. Проверка прошла на улицах Берег Камы, Соликамской, Ново-Гайвинской и в СНТ «Росинка», сообщает пресс-служба ведомства. Общая площадь загрязненных участков превысила 12,5 тысячи квадратных метров. Нарушителям направили требования о добровольном возмещении вреда, их ожидают штрафы и ликвидация свалок.
Министерство природных ресурсов Пермского края также контролирует обращение со строительными отходами. «Ключевым фактором обеспечения природоохранного законодательства и недопущения возникновения стихийных свалок является постоянный муниципальный земельный контроль и незамедлительное принятие мер реагирования при обнаружении фактов захламления или нецелевого использования земельных участков», — подчеркнул министр природных ресурсов региона Дмитрий Беланович.
В министерстве отслеживают накопление строительного мусора, соблюдение запрета на его несанкционированное размещение, деятельность объектов утилизации и размещения отходов V класса опасности, а также работу образователей отходов. В ведомстве подчеркнули, что за нарушения предусмотрены штрафы. За повторные случаи могут приостановить деятельность организации и конфисковать транспорт.
