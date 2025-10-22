В Пермском крае отключат телевидение и радио

Отключения телевидения пройдут с 28 по 30 октября Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Пермском крае массово отключат телевидение и радио. Это произойдет с 27 по 30 октября 2025 года. Меры затронут четыре округа региона, сообщает Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр.

«Отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, Радио России 28 октября с 11:00 до 17:00 ожидается в Гайнах: в Оханске — цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 28 октября с 11:00 до 17:00; в Кудымкаре — цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, Радио России 29 октября с 09:00 до 18:00; в Горнозаводске — цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 30 октября с 11:00 до 17:00», — сообщает передающий центр.