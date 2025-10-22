Агент по недвижимости назвал три ошибки при покупке и строительстве загородного дома в Перми
Пермяки редко интересуются документами на землю и дом
Жители Перми совершают разные ошибки при покупке или строительстве загородного дома. Это чревато проблемами в будущем. О трех самых распространенных промахах клиентов в сфере индивидуального жилищного строительства URA.RU рассказал руководитель агентства недвижимости «Твой дом» Дмитрий Клементьев. Больше информации и рынке загородного жилья он раскрыл в большом интервью, которое будет опубликовано на сайте агентства.
«Самая главная проблема — нежелание смотреть и разбираться в документах. Можно нанять специалиста, но даже в этом случае клиенты мало интересуются и не задают вопросы. Бывает, что землю покупают без просмотров, и потом начинается масса других проблем. Например, иногда люди умудряются купить земельный участок, на котором невозможно построить жилой дом, или участок с высоким уровнем грунтовых вод», — рассказал Дмитрий Клементьев корреспонденту агентства.
Вторая ошибка покупателей — желание купить подешевле. По словам агента по недвижимости, в Перми реально построить дом площадью 150 квадратных метров за 6 млн рублей, но он будет плохого качества.
Еще одна распространенная ошибка — строительство без проекта. Застройщики и подрядчики обычно предоставляют планировку дома, но это не тот документ. Проект — комплект чертежей, где указаны коммуникации, система отопления, основные узлы и другая информация о доме. «Проект дома поможет будущим жильцам сделать ремонт, правильно поставить мебель, чтобы не повредить, например, электрические кабели», — отметил Дмитрий Клементьев.
