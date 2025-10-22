В Чердыни Пермского края начался конкурс по выборам главы округа
Полномочия главы Чердынского округа Анны Батаговой (на фото) истекают в декабре 2025 года
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Депутаты Думы Чердынского округа Пермского края объявили конкурс по отбору кандидатур на пост главы муниципалитета. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».
«Документы от претендентов на пост главы Чердынского округа будут принимать с 28 октября по 28 ноября. Свои программы кандидаты представят на конкурс-испытание, которое состоится 9 декабря 2025 года», — сообщается в посте.
В настоящее время главой Чердыни является Анна Батагова, выпускница юрфака Пермского классического университета. Она вступила в должность 12 декабря 2020 года, срок ее полномочий составляет пять лет.
Ранее URA.RU сообщало, что в Карагайском округе Пермского края стартовал конкурс на пост главы территории. Прием документов от претендентов будет осуществляться в период с 21 октября по 24 ноября. Кандидаты представят свои программы развития муниципалитета в рамках конкурсного испытания, которое состоится 4 декабря.
