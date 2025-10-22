В Чердыни Пермского края начался конкурс по выборам главы округа

Полномочия главы Чердынского округа Анны Батаговой (на фото) истекают в декабре 2025 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутаты Думы Чердынского округа Пермского края объявили конкурс по отбору кандидатур на пост главы муниципалитета. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

«Документы от претендентов на пост главы Чердынского округа будут принимать с 28 октября по 28 ноября. Свои программы кандидаты представят на конкурс-испытание, которое состоится 9 декабря 2025 года», — сообщается в посте.

В настоящее время главой Чердыни является Анна Батагова, выпускница юрфака Пермского классического университета. Она вступила в должность 12 декабря 2020 года, срок ее полномочий составляет пять лет.

