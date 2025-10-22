Учредитель пермского фонда «Добровольцы Донбасса» раскрыл, чем займется в Монголии

В Монголии хотят увековечить память пермяков, погибших в сражениях на Халкин-голе Фото: Максим Серков © URA.RU

Пермский благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» займется захоронением красноармейцев, погибших в боях на Халкин-Голе в Монголии. Останки пермяков обнаружили волонтеры-поисковики. Сейчас решается вопрос о доставке их на родину. Готовность оказать помощь в этом благотворительной организации высказали краевые власти. Об этом URA.RU рассказал учредитель фонда «Добровольцы Донбасса» Вячеслав Лучников.

«Мы, при взаимодействии с сотрудниками посольства РФ в Монголии выяснили, что поисковики на Халкин-Голе нашли останки советских бойцов. Экспертиза показала, что некоторые из них являются пермяками. Мы пообщались с руководством администрации Пермского края. Нам обещали оказать содействовать в доставке наших земляков в Пермский край для почетного захоронения», — сказал Лучников. Также в Монголии фонд «Добровольцы Донбасса» намерен увековечить память пермяков, погибших на Халкин-Голе, открыв там «большой мемориальный комплекс», добавил Лучников.