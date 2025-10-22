Учредитель пермского фонда «Добровольцы Донбасса» раскрыл, чем займется в Монголии
В Монголии хотят увековечить память пермяков, погибших в сражениях на Халкин-голе
Фото: Максим Серков © URA.RU
Пермский благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» займется захоронением красноармейцев, погибших в боях на Халкин-Голе в Монголии. Останки пермяков обнаружили волонтеры-поисковики. Сейчас решается вопрос о доставке их на родину. Готовность оказать помощь в этом благотворительной организации высказали краевые власти. Об этом URA.RU рассказал учредитель фонда «Добровольцы Донбасса» Вячеслав Лучников.
«Мы, при взаимодействии с сотрудниками посольства РФ в Монголии выяснили, что поисковики на Халкин-Голе нашли останки советских бойцов. Экспертиза показала, что некоторые из них являются пермяками. Мы пообщались с руководством администрации Пермского края. Нам обещали оказать содействовать в доставке наших земляков в Пермский край для почетного захоронения», — сказал Лучников. Также в Монголии фонд «Добровольцы Донбасса» намерен увековечить память пермяков, погибших на Халкин-Голе, открыв там «большой мемориальный комплекс», добавил Лучников.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье захоронили останки Егора Масалкина. Уроженец села Андреевка Оханского округа погиб на территории Монголии в августе 1939 года во время боевых действий. Бойца нашли участники экспедиции «Халхин-Гол. Тем больше наша слава 2024» и вернули на малую родину спустя 85 лет.
