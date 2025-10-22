Руководителя следственного отдела СК РФ доставили в Пермь и заключили под стражу

Чепкасова заключили под стражу на 1 месяц и 7 суток Фото: Илья Московец © URA.RU

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя следственного отдела по городу Чайковский Пермского края Павла Чепкасова. Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда города Перми.

«Павлу Чепкасову предьявлено обвинение в совершении трех умышленных преступлениях против государственной власти, интересов государственной службы и одного умышленного преступления против правосудия, относящихся к категории тяжких. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 7 суток», — сообщает ведомство.

Сторона защиты ходатайствовала об избрании более мягкой меры пресечения в виде запрета определенных действий. Постановление не вступило в законную силу.

