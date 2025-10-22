В Перми возобновляются ночные катания на коньках
Покататься ночью на коньках можно будет с 24 октября
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Пермский Дворец спорта «Орленок» приглашает на ночные катания на коньках (16+), которые начнутся с 24 октября. Об этом сообщается в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».
«С 24 октября каждую пятницу с 23:30 до 01:30 приглашаем вас на ночные катания. Пойти на каток ночью смогут только лица старше 18 лет. Подростки 16-17 лет будут допускаться только в сопровождении взрослых», — говорится в посте.
Дворец спорта «Орленок» уже организовывал ночные массовые катания в 2024 году. Тогда в программу входили музыкальное сопровождение, приглушенный свет и конкурсы.
Ранее URA.RU сообщало, что зимой 2025–2026 годов ледовый каток на стадионе «Трудовые резервы» также продолжит свою работу. Об этом агентству рассказали в Минимущества Пермского края и в компании NOVA&Proformica, которая занимается комплексным развитием территории на Городских горках.
