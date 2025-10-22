«Мед пикник» проходит 22 и 23 октября Фото: Ксения Старцева

В Перми 22 октября началась медицинская конференция «Мед пикник». На мероприятие собрались учащиеся медицинских вузов и колледжей. Конференция будет идти два дня, в течение которых студенты послушают лекции от экспертов, примут участие в захватывающем квесте и сразятся в медицинском хакатоне. Желающих попасть на мероприятие оказалось больше, чем может вместить в себя молодежный центр «Кристалл», рассказала директор Пермского базового медицинского колледжа Екатерина Колесова на брифинге для журналистов.

«Для среднего профессионального образования, особенно мединского, нам очень не хватает неформального общения в профессиональном сообществе. Благодаря „Мед пикнику“ у студентов появлятеся возможность пообщаться со специалистами здравоохранения. Формат очень нестандартный. Было огромное количество зарегистрировавшихся. Это говорит о том, что интерес к подобным конференциям достаточно высок», — отметила Екатерина Колесова.

В первый день проходят активности для учащихся колледжей. На одной из лекций медицинский директор ГК «МедИнвестГрупп» Алексей Кузьмин рассказал о возможностях развития в новом онкоцентре. Его коллега, вице-президент «МедИнвестГрупп» Алексей Судаков отметил, что подобные мероприятия повышают престиж профессии. По его словам, «Мед пикник» — вклад в будущие кадры, которые также смогут работать в строящемся онкоцентре.

«Новые стены, инфраструктура и оборудование не дадут должного эффекта, если в новом онкоцентре не будет высококвалифицированных специалистов. Мы понимаем, что есть кадровый дефицит и стараемся делать шаги по его ликвидации. „Мед пикник“ — однин из них», — сообщил Алексей Судаков.

Программа второго дня рассчитана на студентов вузов и молодых врачей. Спикеры расскажут, как развиваться медику в социальных сетях, работать с отзывами пациентов и использовать искусственный интеллект. Главным событием дня станет медицинский хакатон. Это командное соревнование, где будущим врачам предстоит решить реальные профессиональные задачи. Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев отметил, что «Мед пикник» — это отдельное направление поддержаки студентов и молодых врачей.

«Сюда приехали ребята со всего края. Далеко не везде есть полная информация о приоритетных направлениях развития, которые сейчас существуют в системе здравоохранения, например, об онкологии. Здесь студенты могут пообщаться с экспертами, познакомиться с новыми технологиями. Это вызывает инетерс у ребят и они готовы развиваться. Классические конференции, не всегда понятны соверменной молодежи. Поэтому наша задача сделать неформальные площадки общения, где в форме викторин будут даны профессиональные навыки», — добавил Евгений Рожнев.