Пермяки смогут летать во Вьетнам до октября 2026 года

Полетная программа во Вьетнам продлится до октября 2026 года Фото: Роман Наумов © URA.RU

Авиакомпания Nord Wind будет летать из Перми в Камрань (Вьетнам) с апреля по октябрь 2026 года. Это следует из данных системы поиска туров и отелей Tourvisor.

«Полетная программа запланирована с 18 апреля по 3 октября 2026 года. Время в пути составит порядка восьми часов. Стоимость тура на двоих на 11 ночей начинается от 169,3 тысячи рублей», — говорится в сервисе.