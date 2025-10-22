Логотип РИА URA.RU
Пермяки смогут летать во Вьетнам до октября 2026 года

22 октября 2025 в 18:32
Полетная программа во Вьетнам продлится до октября 2026 года

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Авиакомпания Nord Wind будет летать из Перми в Камрань (Вьетнам) с апреля по октябрь 2026 года. Это следует из данных системы поиска туров и отелей Tourvisor.

«Полетная программа запланирована с 18 апреля по 3 октября 2026 года. Время в пути составит порядка восьми часов. Стоимость тура на двоих на 11 ночей начинается от 169,3 тысячи рублей», — говорится в сервисе.

Ранее URA.RU рассказывало, что рейсы из Перми во Вьетнам запускает авиакомпания AZUR air. Полетная программа продлится с 24 ноября 2025 года до 5 апреля 2026 года. 

