На междугородней трассе ХМАО ввели ограничения на несколько дней

В ХМАО на десять дней закрыли трассу, соединяющую два крупнейших города Фото: Илья Московец © URA.RU

В Югре на десять дней ограничили движение на участке трассы Сургут — Нижневартовск. Движение для автомобилистов будет затруднено на отрезке с 3 по 12 километр, сообщила мэрия муниципалитета.

«С 21 октября до 21.00 31 октября ограничено движение автотранспорта по автомобильной дороге г. Сургут — г. Нижневартовск (км 3 — км 12)», — говорится в сообщении администрации Сургута. Меры связаны с проведением ремонтных работ на данном отрезке трассы.