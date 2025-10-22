Логотип РИА URA.RU
На междугородней трассе ХМАО ввели ограничения на несколько дней

22 октября 2025 в 17:14
В ХМАО на десять дней закрыли трассу, соединяющую два крупнейших города

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Югре на десять дней ограничили движение на участке трассы Сургут — Нижневартовск. Движение для автомобилистов будет затруднено на отрезке с 3 по 12 километр, сообщила мэрия муниципалитета.

«С 21 октября до 21.00 31 октября ограничено движение автотранспорта по автомобильной дороге г. Сургут — г. Нижневартовск (км 3 — км 12)», — говорится в сообщении администрации Сургута. Меры связаны с проведением ремонтных работ на данном отрезке трассы.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения и эффективного выполнения работ. При планировании поездок рекомендуется учитывать данные обстоятельства.

