В ХМАО завели уголовное дело из-за смертельного ДТП с автобусом. Видео
В ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Следственный комитет завел уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса», — рассказали в региональном СК. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Следователи регионального управления и полиция продолжают устанавливать обстоятельства аварии, в которой погибли два человека. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск.
Ранее URA.RU сообщало, что ситуация находится на контроле губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Пострадавшие доставлены в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска.
Видео: https://t.me/sledcom_press
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!