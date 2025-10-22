В ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса Фото: Размик Закарян © URA.RU

Следственный комитет завел уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса», — рассказали в региональном СК. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи регионального управления и полиция продолжают устанавливать обстоятельства аварии, в которой погибли два человека. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск.

Продолжение после рекламы