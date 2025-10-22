Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

В ХМАО завели уголовное дело из-за смертельного ДТП с автобусом. Видео

22 октября 2025 в 20:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса

В ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Следственный комитет завел уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса», — рассказали в региональном СК. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи регионального управления и полиция продолжают устанавливать обстоятельства аварии, в которой погибли два человека. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что ситуация находится на контроле губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Пострадавшие доставлены в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. 

Видео: https://t.me/sledcom_press

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал