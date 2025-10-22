Более полумиллиона жителей ХМАО привились от гриппа с начала осени
С 4 сентября 577 тысяч жителей ХМАО сделали прививки от гриппа
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Более 577 тысяч жителей ХМАО сделали прививки с начала сентября. Среди них 238 тысяч детей и более трех тысяч беременных женщин, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
«С начала прививочной кампании, стартовавшей 4 сентября, на 20 октября получили прививки 577 тысяч югорчан, в том числе 238 842 ребенка и 3 189 беременных», — сказано в сообщении на сайте ведомства. Компании также заботятся о здоровье своих сотрудников: почти 9,4 тысячи работников нефтегазовой отрасли привились за счет предприятий.
Ситуация с заболеваемостью в регионе стабильная. За неделю количество случаев ОРВИ снизилось на 7% по сравнению с предыдущей неделей.
Ранее URA.RU сообщало, что несмотря на спад заболеваемости, в шести муниципалитетах ХМАО школьники и студенты были переведены на дистанционный формат обучения. Меры направлены на предотвращение дальнейшего распространения инфекций.
