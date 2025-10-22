Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Здоровье

Более полумиллиона жителей ХМАО привились от гриппа с начала осени

23 октября 2025 в 00:32
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
С 4 сентября 577 тысяч жителей ХМАО сделали прививки от гриппа

С 4 сентября 577 тысяч жителей ХМАО сделали прививки от гриппа

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Более 577 тысяч жителей ХМАО сделали прививки с начала сентября. Среди них 238 тысяч детей и более трех тысяч беременных женщин, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«С начала прививочной кампании, стартовавшей 4 сентября, на 20 октября получили прививки 577 тысяч югорчан, в том числе 238 842 ребенка и 3 189 беременных», — сказано в сообщении на сайте ведомства. Компании также заботятся о здоровье своих сотрудников: почти 9,4 тысячи работников нефтегазовой отрасли привились за счет предприятий.

Ситуация с заболеваемостью в регионе стабильная. За неделю количество случаев ОРВИ снизилось на 7% по сравнению с предыдущей неделей.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что несмотря на спад заболеваемости, в  шести муниципалитетах ХМАО школьники и студенты были переведены на дистанционный формат обучения. Меры направлены на предотвращение дальнейшего распространения инфекций.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал