Более полумиллиона жителей ХМАО привились от гриппа с начала осени

С 4 сентября 577 тысяч жителей ХМАО сделали прививки от гриппа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Более 577 тысяч жителей ХМАО сделали прививки с начала сентября. Среди них 238 тысяч детей и более трех тысяч беременных женщин, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«С начала прививочной кампании, стартовавшей 4 сентября, на 20 октября получили прививки 577 тысяч югорчан, в том числе 238 842 ребенка и 3 189 беременных», — сказано в сообщении на сайте ведомства. Компании также заботятся о здоровье своих сотрудников: почти 9,4 тысячи работников нефтегазовой отрасли привились за счет предприятий.

Ситуация с заболеваемостью в регионе стабильная. За неделю количество случаев ОРВИ снизилось на 7% по сравнению с предыдущей неделей.

