Сенатор от ХМАО сменил комитет в Совфеде

22 октября 2025 в 19:14
Югорский сенатор Новьюхов сменил комитет в Совфеде

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сенатор от законодательной власти  ХМАО Александр Новьюхов сменил комитет в Совете Федерации РФ. Он заявил, что покидает комитет по регламенту и организации парламентской деятельности и переходит в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

«Свою дальнейшую деятельность продолжу в Комитете Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании верхней палаты парламента», — поделился сенатор с подписчиками своего telegram-канала.

Новьюхов и раньше плотно взаимодействовал с членами своего нового комитета, в том числе по вопросам регионов Арктической зоны. «Уверен, что теперь эта работа получит новое развитие», — подчеркнул сенатор.

