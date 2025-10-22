Сенатор от ХМАО сменил комитет в Совфеде

Югорский сенатор Новьюхов сменил комитет в Совфеде Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сенатор от законодательной власти ХМАО Александр Новьюхов сменил комитет в Совете Федерации РФ. Он заявил, что покидает комитет по регламенту и организации парламентской деятельности и переходит в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

«Свою дальнейшую деятельность продолжу в Комитете Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании верхней палаты парламента», — поделился сенатор с подписчиками своего telegram-канала.