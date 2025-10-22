Сенатор от ХМАО сменил комитет в Совфеде
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Сенатор от законодательной власти ХМАО Александр Новьюхов сменил комитет в Совете Федерации РФ. Он заявил, что покидает комитет по регламенту и организации парламентской деятельности и переходит в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
«Свою дальнейшую деятельность продолжу в Комитете Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании верхней палаты парламента», — поделился сенатор с подписчиками своего telegram-канала.
Новьюхов и раньше плотно взаимодействовал с членами своего нового комитета, в том числе по вопросам регионов Арктической зоны. «Уверен, что теперь эта работа получит новое развитие», — подчеркнул сенатор.
