Школьников и студентов в ХМАО из-за ОРВИ переводят на дистант

22 октября 2025 в 16:43
В ХМАО из-за сезонных простуд школьников и студентов переводят на дистант

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В нескольких муниципалитетах Югры школьники и студенты временно перешли на дистанционное обучение. Причиной стал высокий уровень заболеваемости, сообщил региональный Роспотребнадзор.

«Противоэпидемические меры в автономном округе вводятся дифференцировано в зависимости от уровней заболеваемости в конкретном муниципальном образовании. Практикуется разобщение детских и подростковых коллективов», — сообщает ведомство.

На дистанционные формы обучения переведены семь классов шести школ в шести муниципалитетах. Также онлайн учатся сейчас три группы двух колледжей в Нефтеюганске. Воспитанники 19-ти детских садов в семи городах ХМАО также пока не посещают свои группы.

В целом за неделю — с 13 по 19 октября заболеваемость острыми респираторными заболеваниями снизилась. По сравнению с предыдущей неделей показать упал почти на 7%.

