Школьников и студентов в ХМАО из-за ОРВИ переводят на дистант

В нескольких муниципалитетах Югры школьники и студенты временно перешли на дистанционное обучение. Причиной стал высокий уровень заболеваемости, сообщил региональный Роспотребнадзор.

«Противоэпидемические меры в автономном округе вводятся дифференцировано в зависимости от уровней заболеваемости в конкретном муниципальном образовании. Практикуется разобщение детских и подростковых коллективов», — сообщает ведомство.

На дистанционные формы обучения переведены семь классов шести школ в шести муниципалитетах. Также онлайн учатся сейчас три группы двух колледжей в Нефтеюганске. Воспитанники 19-ти детских садов в семи городах ХМАО также пока не посещают свои группы.

