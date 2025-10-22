Суд ХМАО изменил приговор дебоширам, избившим полицейских
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Окружной суд ХМАО ужесточил наказание подросткам, напавшим на полицейских в Нефтеюганске. По приговору первой инстанции они отделались лишь штрафами, но с этим не согласилась прокуратура. Апелляционная инстанция приговорила их к условному сроку.
«Суд постановил: признать в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, совершение преступления в составе группы лиц в отношении Колесникова М.А. (2007 г.р.) и его соучастника (2008 г.р.). Усилить наказание Колесникову М.А. до 1 года 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 5 месяцев. Усилить наказание несовершеннолетнему соучастнику до 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год», — сообщает пресс-служба судов Югры.
Источник URA.RU в силовых структурах отмечает, что силовики в дальнейшем могут добиваться еще большего ужесточения приговора. Также условное наказание может быть заменено на более жесткое, если осужденные продолжат нарушать общественный порядок или начнут уклоняться от контроля.
Ранее URA.RU писало, что лидер СРЗП Сергей Миронов потребовал ужесточить приговор в отношении Колесникова и его несовершеннолетнего подельника. Под обращением подписалась вся фракция справедливороссов в Госдуме.
