Суд ХМАО изменил приговор дебоширам, избившим полицейских

Окружной суд ХМАО ужесточил приговор дебоширам, напавшим на силовиков

Окружной суд ХМАО ужесточил наказание подросткам, напавшим на полицейских в Нефтеюганске. По приговору первой инстанции они отделались лишь штрафами, но с этим не согласилась прокуратура. Апелляционная инстанция приговорила их к условному сроку.

«Суд постановил: признать в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, совершение преступления в составе группы лиц в отношении Колесникова М.А. (2007 г.р.) и его соучастника (2008 г.р.). Усилить наказание Колесникову М.А. до 1 года 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 5 месяцев. Усилить наказание несовершеннолетнему соучастнику до 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год», — сообщает пресс-служба судов Югры.

Источник URA.RU в силовых структурах отмечает, что силовики в дальнейшем могут добиваться еще большего ужесточения приговора. Также условное наказание может быть заменено на более жесткое, если осужденные продолжат нарушать общественный порядок или начнут уклоняться от контроля.

