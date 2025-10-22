Полиция ХМАО начала проверку после пропажи пенсионера в дачном поселке
Полиция присоединилась к поискам пропавшего пенсионера в Сургутском районе
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Сургутском районе (ХМАО) полиция присоединилась к поискам пропавшего 17 октября пенсионера Искандера Микаилова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Проводятся розыскные мероприятия. Прочесывается лесополоса, просматриваются камеры, опрашиваются очевидцы», — рассказали в полиции.
В Сургутском районе 17 октября вышел из дома и пропал 72-летний Искандер Микаилов. Его поисками занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и полиция. Однако на данный момент мужчина так и не был найден.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!