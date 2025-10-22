Полиция ХМАО начала проверку после пропажи пенсионера в дачном поселке

В Сургутском районе (ХМАО) полиция присоединилась к поискам пропавшего 17 октября пенсионера Искандера Микаилова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

