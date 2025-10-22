Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Полиция ХМАО начала проверку после пропажи пенсионера в дачном поселке

22 октября 2025 в 15:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Полиция присоединилась к поискам пропавшего пенсионера в Сургутском районе

Полиция присоединилась к поискам пропавшего пенсионера в Сургутском районе

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургутском районе (ХМАО) полиция присоединилась к поискам пропавшего 17 октября пенсионера Искандера Микаилова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проводятся розыскные мероприятия. Прочесывается лесополоса, просматриваются камеры, опрашиваются очевидцы», — рассказали в полиции.

В Сургутском районе 17 октября вышел из дома и пропал 72-летний Искандер Микаилов. Его поисками занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и полиция. Однако на данный момент мужчина так и не был найден.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал