Мэр из ХМАО назначил нового зама по ключевым направлениям

Глава Урая назначил нового заместителя, который будет курировать вопросы внутренней политики и кадровой работы. Им стал Радик Бадретдинов, ранее занимавший руководящую должность в правительстве Югры. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Радик Булатович обладает значительным опытом работы во внутриполитическом блоке правительства округа. Уверен, он как профессионал быстро интегрируется в команду Урая», — отметили в мэрии. Новый заместитель имеет 14-летний стаж государственной службы.

Бадретдинов окончил Югорский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». В его обязанности войдут организация деятельности администрации, кадровая работа и вопросы внутренней политики. До переезда в Урай он занимал должность заместителя директора департамента внутренней политики ХМАО.

