Власти ХМАО идут на беспрецедентные меры, чтобы сбалансировать бюджет

Власти ХМАО идут на беспрецендентные меры, чтобы добиться сбалансированного бюджета на 2026 и плановый период 2027-2028 годов. На депутатских слушаниях в думе ХМАО замгубернатора Вера Дюдина, курирующая депфин, сообщила о повышении налогов для автовладельцев и трудовых мигрантов.

«Мы предложили пересмотреть ставку транспортного налога в сторону его увеличения для автомобилей с мощностью до 100 л.с. Сегодня действует ставка 5 рублей, мы до 7,5 рублей предлагаем ее поднять. И для автомобилей мощностью свыше 100 л.с. — сегодня ставка 7 рублей, мы предлагаем ее поднять до 17 рублей»,

Дюдина отметила, что максимальная ставка, согласно российскому законодательству, может составлять до 35 рублей включительно. «Поэтому ставки все еще льготные. Это позволит получить дополнительные доходы бюджета, порядка 646 миллионов рублей», — уточнила замгубернатора.

Также она добавила, что власти планируют увеличить доходы бюджета на 1,6 миллиарда рублей за счет повышения патентного сбора трудовых мигрантов. Региональный коэффициент для иностранной рабочей силы вырастет с 3,565 до 4,284. «Авансовый платеж будет установлен в размере 14 004 рубля» — уточнила Дюдина.

По словам главы депфина, это позволит выравнять налоговую нагрузку между приезжими и местными работниками. Дюдина заявила, что рост патентного сбора не окажет негативного воздействия на строительство и добычу полезных ископаемых — сферы, где найм иностранных специалистов популярнее всего.

Кроме того, замгубернатора ХМАО Наталья Огородникова, курирующая инвестиционный блок правительства региона, уточнила, что власти намерены отказаться от неэффективных налоговых льгот. Но при этом поддержка участникам СВО и предпринимателям из креативного кластера сохранится.

Подводя итоги слушаний, председатель думы Борис Хохряков подчеркнул, что бюджет останется социально ориентированным. «Если говорить об основных приоритетах, то, конечно, полным рублем, я считаю, будут заложены вопросы, которые касаются наших социальных обязательств перед населением Югры, порядка 70% расходной части будет направлено на эти цели. Точно так же мы будем выполнять все наши социальные обязательства перед участниками специальной военной операции, членами их семей, и будут направлены все необходимые средства для выполнения национальных целей и планов. Поэтому я считаю, что бюджет будет сбалансированным, как всегда, и мы уверены в его выполнении», — прокомментировал спикер.