На месторождения ХМАО зовут мотористов на спецтехнику с зарплатой до полумиллиона рублей
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Крупная нефтесервисная компания набирает мотористов ЦПСА (цементировочного передвижного силового агрегата) на месторождения в ХМАО. Нефтяникам обещают платить до 500 тысяч рублей за вахту в 30 смен, сообщили URA.RU в компании.
«Нефтесервисная компания ищет моториста ЦПСА для обслуживания оборудования при цементаже скважин и гидроразрыве пластов. Зарплата от 338 000 до 461 000 ₽ за месяц на руки», — сообщил представитель работодателя.
Зарплата включает оклад, премии, «северные», а также дополнительные выплаты за вредные условия труда и стаж работы. Работодатель оплачивает проезд, проживание и питание, а также обеспечивает спецодеждой.
Сотруднику предстоит обслуживать машины, которые используют при бурении и ремонте нефтяных и газовых скважин. Кандидат должен иметь удостоверение моториста ЦПСА и опыт работы не менее одного года. Ему необходимо знать технологию проведения гидроразрыва пласта.
Ранее URA.RU писало, что югорские компании готовы платить нефтяникам, водителям и строителям больше 150 тысяч рублей. Работодатели предлагают специалистам из направлений «Добыча сырья» — 189 рублей, в сферах «Транспорт, логистика, перевозки» — 158,5 тысяч рублей, «Строительство, недвижимость» — почти 150 тысяч рублей.
