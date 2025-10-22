На месторождения ХМАО зовут мотористов на спецтехнику с зарплатой до полумиллиона рублей

Мотористам на месторождениях в ХМАО обещают по полмиллиона рублей в месяц Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Крупная нефтесервисная компания набирает мотористов ЦПСА (цементировочного передвижного силового агрегата) на месторождения в ХМАО. Нефтяникам обещают платить до 500 тысяч рублей за вахту в 30 смен, сообщили URA.RU в компании.

«Нефтесервисная компания ищет моториста ЦПСА для обслуживания оборудования при цементаже скважин и гидроразрыве пластов. Зарплата от 338 000 до 461 000 ₽ за месяц на руки», — сообщил представитель работодателя.

Зарплата включает оклад, премии, «северные», а также дополнительные выплаты за вредные условия труда и стаж работы. Работодатель оплачивает проезд, проживание и питание, а также обеспечивает спецодеждой.

Сотруднику предстоит обслуживать машины, которые используют при бурении и ремонте нефтяных и газовых скважин. Кандидат должен иметь удостоверение моториста ЦПСА и опыт работы не менее одного года. Ему необходимо знать технологию проведения гидроразрыва пласта.