В ХМАО погиб человек на пожаре
В Пыть-Яхе во время пожара сегодня утром обнаружен труп мужчины
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Пыть-Яхе (ХМАО) во время пожара сегодня утром обнаружен труп мужчины на производственной базе. Следственный комитет начал расследование инцидента.
«В Пыть-Яхе следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружено в ходе тушения пожара», — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре.
Погибший находился в помещении арочного ангара и хозяйственной пристройки, где произошло возгорание. Признаков насильственной смерти на теле мужчины следователи не обнаружили. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причину возгорания выяснят дознавателями противопожарной службы.
