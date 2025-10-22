Логотип РИА URA.RU
В ХМАО погиб человек на пожаре

22 октября 2025 в 17:41
В Пыть-Яхе во время пожара сегодня утром обнаружен труп мужчины

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пыть-Яхе (ХМАО) во время пожара сегодня утром обнаружен труп мужчины на производственной базе. Следственный комитет начал расследование инцидента. 

«В Пыть-Яхе следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружено в ходе тушения пожара», — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре. 

Погибший находился в помещении арочного ангара и хозяйственной пристройки, где произошло возгорание. Признаков насильственной смерти на теле мужчины следователи не обнаружили. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причину возгорания выяснят дознавателями противопожарной службы. 

