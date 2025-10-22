В ХМАО погиб человек на пожаре

В Пыть-Яхе во время пожара сегодня утром обнаружен труп мужчины Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пыть-Яхе (ХМАО) во время пожара сегодня утром обнаружен труп мужчины на производственной базе. Следственный комитет начал расследование инцидента.

«В Пыть-Яхе следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружено в ходе тушения пожара», — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре.