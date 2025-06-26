На Гузееву написали заявление в полицию из-за скандала с виллами на Бали: чем для нее это может закончиться

В отношении советской и российской актрисы театра, кино и телевидения, телеведущей Ларисы Гузеевой в органы полиции поступило шесть заявлений по подозрению в ее участии в мошеннических схемах. Все они связаны с продажей вилл на Бали, которые должен был возвести застройщик Сергей Домогацкий. Пострадавшие обвиняют Гузееву в том, что она рекламировала проект, который впоследствии оказался аферой. В чем заключалась схема, какое наказание может грозить Гузеевой и кто такой Домогацкий — в материале URA.RU.
Гузееву заподозрили в рекламе аферы с виллами
Что произошло
Девушка по имени Виктория обвинила Гузееву в мошенничестве. Об этом пишет telegram-канал Mash.
Жительница Москвы в 2022 году обратила внимание на рекламу с участием известной телеведущей, которая рекомендовала услуги застройщика Сергея Домогацкого. Под влиянием этой рекламы она приобрела один из объектов, вложив в строительство виллы на Бали 200 тысяч долларов. По словам Виктории, застройщик не выполнил взятые на себя обязательства и исчез вместе с вложенными средствами.
Потерпевшей оказалась не только Виктория. По меньшей мере еще 26 человек передали деньги Домогацкому с целью инвестирования в строительство недвижимости, пишет telegram-канал Shot. Общая сумма переводов на его криптовалютные кошельки составила около 8 миллионов долларов, однако основная часть средств была передана застройщику наличными в Москве. При этом денежные средства поступали через подставных лиц, среди которых была и помощница Домогацкого.
На данный момент шесть человек уже обратились в полицию с заявлениями. В их числе — Виктория, которая просит сотрудников правоохранительных органов содействовать в возврате утраченных средств, а также привлечь к ответственности всех, кто причастен к мошеннической схеме, включая Ларису Гузееву.
Какое наказание может понести Гузеева
Известная актриса вряд ли понесет ответственность. Такое мнение выразил адвокат Сергей Жорин в беседе с корреспондентом URA.RU. Он сказал, что сам факт размещения рекламы потенциально сомнительного объекта не является основанием для привлечения лица к уголовной ответственности.
Ключевое значение имеют мотивы, степень осведомленности и конкретные действия. Для того чтобы признать Гузееву соучастницей мошенничества, следственным органам необходимо установить наличие умышленного сговора с организаторами схемы с целью введения граждан в заблуждение, а также доказать ее осознанное участие. Если будет установлено, что она выступала исключительно в роли рекламного лица, перспектива уголовного преследования представляется маловероятной. При этом Жорин подчеркнул, что если на телеведущую подано заявление о мошенничестве, то ее, как минимум, будет ждать допрос.
Кто такой Сергей Домогацкий, с которым знакома Гузеева
Бизнесмен Сергей Домогацкий родился в ХМАО. Мужчина широко известен в социальных сетях — его профиль в Instagram (принадлежат Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) насчитывает более одного миллиона подписчиков. Он представляется как основатель строительной фирмы с международным статусом, а также заявляет о себе как об авторе популярных бизнес-книг.
Сейчас в России мужчину разыскивают судебные приставы за долг в 13 миллионов рублей. Счета его компании в РФ заблокированы. Кроме того, в 2004 году он был судим за грабеж.
В чем заключалась схема обмана с виллами на Бали
По словам адвоката Александра Зорина, Домогацкий позиционировал себя в качестве предпринимателя и застройщика, занимался продвижением строительных проектов и привлекал средства на их реализацию. Люди писали ему в соцсетях. В ответ на это застройщик обещал, что с ними свяжутся его подчиненные. Те в свою очередь сообщали желающим, что необходимо внести 5 тысяч долларов задатка якобы за виллу в криптовалюте. После чего они рассказывали людям о «подготовке» договора на инвестирование.
Позиция бизнесмена
Он отметил, что в заключенных документах не указывались конкретные сроки выполнения обязательств, однако отражались сведения о предполагаемой вилле, включая ее номер и расположение. В дальнейшем для новых клиентов подобные соглашения были переоформлены в договоры на оказание строительных услуг по возведению вилл.
Проблемы с документами
При этом в документации выявлены серьезные несоответствия: одни и те же объекты недвижимости предлагались разным покупателям, а права на земельные участки оформлялись на посторонних лиц. Потенциальным клиентам демонстрировали уже построенные демонстрационные виллы, однако фактическое строительство объектов не осуществлялось.
«Разные индонезийские компании были в договорах с моими клиентами, а Домогацкий никак в них не фигурировал. Люди, которые просили документы на землю, получали документы на иностранном языке, они были оформлены на посторонних людей. В переписках он заявлял, что просрочка связана с тем, что у него мало людей на стройке, всего четыре человека. Люди ждали, верили. Дальше строительства двух презентационных вилл в разных проектах стройка не пошла», — сказал Зорин в разговоре с порталом News.ru.
Адвокат призвал актрису честно и открыто выступить перед пострадавшими. Зорин посоветовал Гузеевой также рассказать, какое отношение она имеет к застройщику Домогацкому.
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