Общество

Жители ХМАО жалуются на новый массовый сбой WhatsApp*

22 октября 2025 в 14:48
Пользователи мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) в Югре сообщают о сбоях в его работе. Югорчане говорят о сложностях с отправкой сообщений.

«Уже больше часа жду пока отправится сообщение, но оно не уходит. Знакомые, у которых другие интернет-провайдеры говорят, что у них похожие проблемы», — пожаловался агентству один из югорчан.

На онлайн-платформе DownDetector, отображающей в режиме реального времени сбои и перебои в работе интернет-сервисов указано, что 6% пользователей мессенджера в ХМАО столкнулись с проблемами. Больше всего жалоб на сбои в Магаданской области и Хабаровском крае.

*WhatsApp — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

