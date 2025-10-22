Жители ХМАО жалуются на новый массовый сбой WhatsApp*

В ХМАО наблюдаются сбои в WhatsApp* Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Пользователи мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) в Югре сообщают о сбоях в его работе. Югорчане говорят о сложностях с отправкой сообщений.

«Уже больше часа жду пока отправится сообщение, но оно не уходит. Знакомые, у которых другие интернет-провайдеры говорят, что у них похожие проблемы», — пожаловался агентству один из югорчан.

На онлайн-платформе DownDetector, отображающей в режиме реального времени сбои и перебои в работе интернет-сервисов указано, что 6% пользователей мессенджера в ХМАО столкнулись с проблемами. Больше всего жалоб на сбои в Магаданской области и Хабаровском крае.

Продолжение после рекламы