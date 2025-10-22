Ямальцы раскупили билеты на выступление Гришковца в Новом Уренгое

Монолог-концерт «Порядок слов» — это глубокое исследование актуальных проблем современности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое в четверг 23 октября известный писатель, актер и музыкант Евгений Гришковец представит свой моноспектакль. По данным сервиса для покупки билетов на сайте Ямальской филармонии, из более чем 380 билетов свободных осталось только 10.

«В рамках фестиваля театрального искусства 23 октября в 19 часов 00 минут на сцене городского дворца культуры „Октябрь“ Нового Уренгоя состоится монолог-концерт „Порядок слов“ в исполнении Евгения Гришковца», — сообщается на сайте учреждения культуры. Это будет глубокое исследование актером актуальных проблем современности.