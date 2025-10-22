Губернатору ЯНАО подарили именную футболку «Факел Ямал». Видео
22 октября 2025 в 20:37
Футболисты сделали подарок Артюхову
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе своей рабочей поездки посетил стройку «Факел Арены». Там, в качестве благодарности за участие в развитии спортивной жизни Ямала, главе региона подарили именную футболку мини-футбольного клуба «Факел Ямал».
«В обретшей вторую жизнь рубрике про подарки губернатору — именная футболка „Факела“. Теперь придется осваивать еще и мини-футбол», — пишет telegram-канал «Пул 89».
Номер на футболке Артюхова соответствует номеру региона — 89. Судя по реакции, подарок ему понравился
Продолжение после рекламы
Подписаться
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал