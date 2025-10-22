Футболисты сделали подарок Артюхову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе своей рабочей поездки посетил стройку «Факел Арены». Там, в качестве благодарности за участие в развитии спортивной жизни Ямала, главе региона подарили именную футболку мини-футбольного клуба «Факел Ямал».

«В обретшей вторую жизнь рубрике про подарки губернатору — именная футболка „Факела“. Теперь придется осваивать еще и мини-футбол», — пишет telegram-канал «Пул 89».

Номер на футболке Артюхова соответствует номеру региона — 89. Судя по реакции, подарок ему понравился