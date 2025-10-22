Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Интересное

Губернатору ЯНАО подарили именную футболку «Факел Ямал». Видео

22 октября 2025 в 20:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Футболисты сделали подарок Артюхову

Футболисты сделали подарок Артюхову

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе своей рабочей поездки посетил стройку «Факел Арены». Там, в качестве благодарности за участие в развитии спортивной жизни Ямала, главе региона подарили именную футболку мини-футбольного клуба «Факел Ямал».

«В обретшей вторую жизнь рубрике про подарки губернатору — именная футболка „Факела“. Теперь придется осваивать еще и мини-футбол», — пишет telegram-канал «Пул 89».

Номер на футболке Артюхова соответствует номеру региона — 89. Судя по реакции, подарок ему понравился

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал