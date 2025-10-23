Кофе, борщ и милкшейк: чем завтракают и какие утренние ритуалы есть у курганских политиков

Утро у курганских политиков начинается с кофе, исторических фильмов, спорта и супов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Политики Курганской области начинают утро по-разному. Для одних оно начинается с крепкого кофе, для других — с зарядки и пробежки, а кто-то предпочитает сразу суп и турник. URA.RU узнало, как выглядят первые часы дня у депутатов регионального парламента и чем они завтракают.

Тренировка под документальные фильмы и кашка

Миллиардер и депутат Курганской областной думы Дмитрий Ильтяков начинает день в спортзале. «Просыпаюсь, иду на тренировку, включаю документальные фильмы про Первую мировую, Романовых, историю России. Полтора часа занятий — и организм проснулся», — рассказывает он.

Завтрак бизнесмен нередко пропускает: «После тренировки отвожу детей в школу, потом уже — кофе и каша». Ранее брат депутата, парламентарий Госдумы Александр Ильтяков также рассказывал, что придерживается здорового образа жизни и каждое утро занимается физкультурой.

Кофе с кардамоном и новости

Медиаменеджер еновостного портала «Область 45», депутат Курганской областной думы Татьяна Хильчук уверена: утро должно начинаться с информации. «Мой утренний ритуал — мониторинг новостей. Он помогает проснуться. А вот потом уже варю себе ежедневный кофе с кардамоном в турке. Полюбила этот вкус во время командировки в Сирию», — рассказала депутат.

Завтрак у Хильчук легкий — греческий йогурт или творог с сезонными фруктами, без сахара. «Главное — не тратить много времени и не перегружать желудок», — добавила она.

Каша или молочный коктейль после пробежки

Банкир и депутат облдумы Евгений Кафеев признается, что утро без физической активности для него редкость. «Если есть время — пробежка, зарядка, потом душ и завтрак. Обычно каша на молоке — овсяная или манная. Если тороплюсь, делаю молочный коктейль. Просто, быстро и полезно», — поделился Кафеев.

На завтрак — борщ и прогулка пять километров

Депутат областной думы и лидер реготделения эсеров Валерий Державин к питанию подходит по-русски основательно. «Больше предпочитаю на завтрак супчик — борщ, щи, обычные русские блюда. И обязательно кофе, чтобы взбодриться», — говорит он.

Каждое утро политик проходит пешком по 5–6 километров, а потом делает зарядку на турнике возле своего стрелкового стенда. «Так и тонус, и настроение на день обеспечены», — отмечает Державин.