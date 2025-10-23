Губернатор Шумков предложил платить медикам, отговаривающим женщин от абортов
Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил стимулировать медиков работать с женщинами, отказавшимися от аборта
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил изменить правила финансирования программы обязательного медицинского страхования, чтобы платить медикам за работу с женщинами, отказавшимися от аборта без медицинских показаний. Об этом глава региона заявил на заседании областного Совета по образованию. Инициатива уже направлена на рассмотрение в Правительство РФ, сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.
По словам Шумкова, сейчас государство оплачивает проведение абортов по программе ОМС, но средства на профилактическую работу с женщинами, решившими отказаться от искусственного прерывания беременности, не предусмотрены. Он подчеркнул, что это создает перекос в системе стимулирования специалистов. «Сегодня государство финансирует проведение абортов. Но тратить те же средства на предотвращение абортов, а вернее, на проведение работы по отказу от проведения абортов без медицинских показателей, к сожалению, нельзя. Мы предлагаем разрешить стимулирование лиц, работавших с женщиной по ее отказу от аборта, чтобы они были вправе получать вознаграждение из тех же лимитов программы медстрахования», — заявил губернатор в своем telegram-канале.
Ранее в более чем 40 регионах России уже началась работа по ограничению проведения абортов в частных медицинских учреждениях, а в 25 субъектах поддержали инициативу запрета склонения женщин к прерыванию беременности. Параллельно с этим в ряде регионов запускаются меры по поддержке рождаемости после введения ограничений на аборты.
- Дарья23 октября 2025 18:44Надо по мимо стимулирования врачей еще и мамам обеспечить все условия, чтобы они могли обеспечить ребенку хорошую жизнь. Тогда и речи про аборты не будет
- Игорь23 октября 2025 18:42Это правильно. Любой труд должен поощряться, а сохранение новой жизни - там более.