Губернатор Шумков предложил платить медикам, отговаривающим женщин от абортов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил изменить правила финансирования программы обязательного медицинского страхования, чтобы платить медикам за работу с женщинами, отказавшимися от аборта без медицинских показаний. Об этом глава региона заявил на заседании областного Совета по образованию. Инициатива уже направлена на рассмотрение в Правительство РФ, сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

По словам Шумкова, сейчас государство оплачивает проведение абортов по программе ОМС, но средства на профилактическую работу с женщинами, решившими отказаться от искусственного прерывания беременности, не предусмотрены. Он подчеркнул, что это создает перекос в системе стимулирования специалистов. «Сегодня государство финансирует проведение абортов. Но тратить те же средства на предотвращение абортов, а вернее, на проведение работы по отказу от проведения абортов без медицинских показателей, к сожалению, нельзя. Мы предлагаем разрешить стимулирование лиц, работавших с женщиной по ее отказу от аборта, чтобы они были вправе получать вознаграждение из тех же лимитов программы медстрахования», — заявил губернатор в своем telegram-канале.