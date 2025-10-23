Оплата за «лайк»: жительницу Курганской области обманули с дополнительным заработком

Жительница Катайского округа Курганской области потеряла 160 тысяч рублей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Жительница Катайского округа Курганской области стала жертвой мошенников при попытке подзаработать на «лайках» в интернете. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области, 42-летняя женщина перевела злоумышленникам 160 тысяч рублей. Об этом она сама заявила в местный отдел полиции, отметив, что потеряла деньги после выполнения заданий, связанных с оценкой товаров на онлайн-платформе.

В ведомстве пояснили, что схема обмана началась с предложения подработки в одном из мессенджеров. Женщине пообещали по 40 рублей за каждый поставленный «лайк» и отправленный скриншот. «Потерпевшая согласилась на данное предложение и начала работу. Она переходила по полученным ссылкам, ставила „лайк“ товарам и отправляла обратно скриншот. Таким образом, она заработала 200 рублей», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. По словам сотрудников ведомства, сначала суммы для выкупа были незначительными, и женщина действительно получала обещанную прибыль, однако вскоре «работодатели» потребовали переводить все большие суммы, а вывод денег прекратился.

Когда у пострадавшей закончились собственные накопления, ей пришлось брать деньги в долг. Несмотря на новые переводы, мошенники продолжали требовать еще большие суммы, ссылаясь на несуществующие ошибки в системе. Когда банк заблокировал очередной перевод, женщина начала подозревать обман и обратилась в полицию. В общей сложности, она отправила на неизвестные счета 160 тысяч рублей.

