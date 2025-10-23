Подростки в Кургане устроили поджог релейного шкафа
В Кургане подростки задержаны по подозрению в поджоге
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Кургане сотрудники ФСБ задержали двух старшеклассников из Центра образования на улице Ленина по подозрению в поджоге релейного шкафа. Задержание произошло накануне. Об этом URA.RU рассказали источники из числа окружения ребят.
«Двое подростков являются друзьями. Они учатся в старших классах. Люди в форме сотрудников ФСБ задержали их на улице, в Западном микрорайоне. Говорят, что вроде их подозревают в поджоге релейного шкафа», — пояснили корреспонденту.
По предварительной информации, поджог мог привести к серьезным нарушениям в работе инфраструктуры, поэтому сотрудники ФСБ оперативно среагировали на происшествие. В настоящее время ведется расследование, подростки дают объяснения. В отношении них будут приняты соответствующие меры. В пресс-службе УФСБ данную информацию не стали комментировать.
- Юрий23 октября 2025 22:04А это потому что воспитанием молодого поколения не занимались десятилетиями. Вот и получили сегодня молодёжь безмозглую. Не хочу никого обидеть, но это так. Деньгами поманили, и они маму родную сожгут. Недоумки, это ещё мягко сказано. Тут все гораздо хуже.
- Павел23 октября 2025 19:10Умные капец.
- Сахар23 октября 2025 19:03Уже по каждому каналу показывают что за это бывает, на каждом заборе написано. Недоумки
- Вокмуш23 октября 2025 18:24Залетели недоумки за терроризм.