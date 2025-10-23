Подростки в Кургане устроили поджог релейного шкафа

В Кургане подростки задержаны по подозрению в поджоге Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане сотрудники ФСБ задержали двух старшеклассников из Центра образования на улице Ленина по подозрению в поджоге релейного шкафа. Задержание произошло накануне. Об этом URA.RU рассказали источники из числа окружения ребят.

«Двое подростков являются друзьями. Они учатся в старших классах. Люди в форме сотрудников ФСБ задержали их на улице, в Западном микрорайоне. Говорят, что вроде их подозревают в поджоге релейного шкафа», — пояснили корреспонденту.