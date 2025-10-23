Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

Подростки в Кургане устроили поджог релейного шкафа

23 октября 2025 в 17:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Кургане подростки задержаны по подозрению в поджоге

В Кургане подростки задержаны по подозрению в поджоге

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане сотрудники ФСБ задержали двух старшеклассников из Центра образования на улице Ленина по подозрению в поджоге релейного шкафа. Задержание произошло накануне. Об этом URA.RU рассказали источники из числа окружения ребят.

«Двое подростков являются друзьями. Они учатся в старших классах. Люди в форме сотрудников ФСБ задержали их на улице, в Западном микрорайоне. Говорят, что вроде их подозревают в поджоге релейного шкафа», — пояснили корреспонденту.

По предварительной информации, поджог мог привести к серьезным нарушениям в работе инфраструктуры, поэтому сотрудники ФСБ оперативно среагировали на происшествие. В настоящее время ведется расследование, подростки дают объяснения. В отношении них будут приняты соответствующие меры. В пресс-службе УФСБ данную информацию не стали комментировать.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (4)
  • Юрий
    23 октября 2025 22:04
    А это потому что воспитанием молодого поколения не занимались десятилетиями. Вот и получили сегодня молодёжь безмозглую. Не хочу никого обидеть, но это так. Деньгами поманили, и они маму родную сожгут. Недоумки, это ещё мягко сказано. Тут все гораздо хуже.
  • Павел
    23 октября 2025 19:10
    Умные капец.
  • Сахар
    23 октября 2025 19:03
    Уже по каждому каналу показывают что за это бывает, на каждом заборе написано. Недоумки
  • Вокмуш
    23 октября 2025 18:24
    Залетели недоумки за терроризм.
Добавить комментарий
Следующий материал