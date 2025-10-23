Разоблачение курганских хозяев дворняжки, которую продают за 400 тысяч под видом мальтипу

Курганские заводчики рассказали как мальтипу выглядят на самом деле Фото: CC BY-ND 2.0\Ernesto Andrade\Flickr

В Кургане продают дворняжку средних размеров под видом собаки породы мальтипу за 400 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU задала владелице пса уточняющие вопросы на сайте популярных объявлений, но ответа нет.

Эксперты отмечают, что мальтипу — это маленькая собака с мягкой, волнистой коричневой или золотистой шерстью, с внешностью в стиле «бэби-фейс». «Мальтипу — это небольшая, компактная собака с шерстью коричневого, черного или золотистого цвета. Размер собаки в холке до 25 сантиметров, вес до шести килограммов. Но как такового единого признанного стандарта для этой породы нет. История мальтипу началась за рубежом, где она появилась в результате скрещивания мальтийской болонки с пуделем. В России мальтипу стали разводить примерно с 2010 года», — рассказывает собственник питомника по разведению собак породы мальтипу в Екатеринбурге.

В Кургане официальных питомников, где бы можно было приобрести мальтипу с необходимыми документами — о подтверждении соответствия щенка заявленной породы, ветеринарным паспортом собаки — нет. Тем не менее на сайте популярных объявлений о продаже собак породы мальтипу размещено три курганских объявления. В одном щенок черного окраса, в другом золотистого. Цена от 35 тысяч рублей. Только в третьем объявлении «Мальтипу, взрослый пес за 400 тысяч рублей» продолжает висеть фотография улыбающейся дворняжки. Средняя цена мальтипу в России варьируется в зависимости от характеристик собаки такой породы и достигает 800 тысяч рублей. Популярность породы возникла после рекламы таких собак звездами мировой величины.

