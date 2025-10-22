Услышать аромат Ямала и северного сияния: интервью с основательницей студии Woskevich

Изготовление свечи ручной работы это трудоемкий процесс (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Как услышать аромат Ямала и северного сияния, сколько сортов воска нужно, чтобы приготовить фирменные ямальские свечи и что нужно сделать, чтобы северный бренд стал узнаваем по всей стране? На вопросы URA.RU ответила и рассказала о своей студии по производству свечей и ароматической продукции основательница компании Woskevich Элеонора Вашкевич.

— Как началась ваша история в создании ароматических и массажных свечей, и что вдохновило вас открыть собственную студию Woskevich?

— Я с детства любила свечи, мечтала сделать сама из игрушки по рецепту из журнала. Раньше, когда выезжала в отпуск, обязательно посещала магазины, где продавали свечи, но чаще это была IKEA, где я их и закупала. Друзья мне тоже всегда дарили свечи, и я действительно их любила. Однажды я попробовала сделать свечу сама из экоматериалов и результат оказался максимально отличным от того, что можно найти на маркетплейсах. Я полюбила этот продукт и процесс изготовления, родным и друзьям это тоже пришлось по душе. Так было принято решение создать страничку в интернете, где постепенно выкладывались мои работы. Оттуда стали приходить первые клиенты. Студию открыла немного позже, изначально работала дома. Конечно, были свои нюансы и трудности, не все серьезно воспринимали свечеварение, мало кто поддерживал, но я все же пошла в этом направлении и не жалею об этом.

— Как родилось название бренда?

— Это интересная история. Моя фамилия — Вашкевич и название — это производное от слово воск. Я долго перебирала разные варианты для бренда: «свечной домик», «свечной дворик», использовала слово воск, но все названия были не по душе. Записывала все варианты на листок, даже если они мне не нравились. В какой-то момент я написала слово «wosk» английскими буквами и в моменте родилось название Woskevich. Это заложило особый смысл в бренд. Это и моя фамилия, а значит это мой род, корни и энергия. В своей студии я создала атмосферу, которая очень нравится мне и гостям, это место откуда не хочется уходить. Бренд Woskevich для меня это больше, чем просто свечи, это сила рода, искренность, тепло и вдохновение.

— Расскажите, пожалуйста, о тонкостях производства свечей: как вы выбираете ароматы и материалы, и есть ли у вас свои уникальные рецепты или техники?

— Я использую премиальные материалы и натуральные воски. Преимущественно это соевый воск. Покупаю только у официального поставщика со всеми необходимыми документами и сертификатами. Воск подбираю максимально качественный по составу. Перед использованием обязательно тестирую насколько долго горит, какая температура плавления, его различные свойства и только после этого решаю какой воск самый подходящий. Именно поэтому покупатели, не будучи профессионалами, начинают замечать отличия между моими свечами и образцами с маркетплейсов. Ароматы также играют большую роль в производстве продукции. Есть определенные допустимые нормы ввода ароматов, которые важно соблюдать. Одни подходят для использования, другие же категорически нет. В свече высокая температура нагрева и не все ароматизаторы можно греть. Важно знать качество добавок, обязательные сертификаты и допуски от производителей. Студия производит как базовые ароматы — лаванда, апельсин, корица, также авторские ароматы, которые я создаю интуитивно. У бренда есть свечи с ароматом Ямала, северного сияния, ямальского кедра и полярного ассорти. Они подбираются интуитивно, ведь мы не может послушать как пахнет северное сияние. Здесь в дело вступает ассоциация и чувства, которые вызывает свеча, когда слушаешь данный аромат. Особенностью производства является сочетание различных видов воска. Базовый — это соевый воск, но для разнообразных работ использую кокосовый или оливковый. В редких случаях — пчелиный. Как раз из трех видов воска изготавливаю свои, ставшие уже знаменитыми и узнаваемыми, свечи с морошкой. У них особая популярность и эту позицию часто приобретают в качестве сувенира.

— Кто чаще всего становится вашими покупателями? Есть ли у вашего бизнеса определенная аудитория — например, местные жители, посетители города или организации?

— В основном покупки совершают женщины, которые ценят атмосферу красоты и внутренний баланс. Мужчины часто покупают в подарок или для дома. Я думаю, что покупатели чувствуют энергию бренда и приходят за ней к нам. Жители Ямала — частые покупатели продукции Woskevich, однако немало свечей покупают из Москвы, Санкт-Петербурга и со всей России, со временем география расширилась максимально и я перестала отслеживать, куда отправляются свечи. Также востребованы корпоративные заказы, особенно под Новый год, когда компании дарят своим сотрудникам или партнерам подарки. Я лично стараюсь брендировать подарочные наборы, что добавляет плюсов и эксклюзивности. Немаловажную роль в жизни студии также играют мастер-классы и мероприятия, которые провожу лично.

— С какими сложностями вы сталкиваетесь, ведя такой творческий бизнес в Салехарде? Есть ли местные особенности или ограничения, которые влияют на работу и развитие студии?

— Самое сложное в работе студии — это логистика. Все приходится заказывать заранее, продумывать поставки, так как дорога до Салехарда длинная и долгая. Все это влияет на конечную себестоимость продукта. Однако я не жалуюсь, потому что логистические проблемы приучили меня к системности, терпению и планированию. В целом же Салехард — это удивительное место, здесь особая энергетика, чистота и искренность, а когда ты делаешь что-то от чистого сердца, люди это чувствуют. Энергия бренда притягивает людей. Я думаю, что именно поэтому мой бизнес продолжает расти и развиваться, так как построен на доверии и любви.









— Есть ли у вас мечты или планы по развитию студии Woskevich? Возможно, расширение ассортимента, участие в ярмарках, коллаборации или выход на новые рынки?