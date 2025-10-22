Ямальским оленеводам выдали отпугиватели хищников после появления белого медведя
Белого медведя заметили вблизи реки Еркута
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На Ямале провели патрулирование охотничьих угодий в Ямальском районе после поступивших сообщений о появлении белого медведя рядом со стойбищем. Следов животного не обнаружили, а семье оленеводов выдали устройства для отпугивания хищников. Об этом сообщила пресс-служба окружного департамента природных ресурсов.
«Угрозы для людей нет, семья обеспечена необходимыми средствами связи, а после нашего визита и устройствами, которые можно применить для отпугивания животного», — сообщили в telegram-канале ведомства. Специалисты также провели инструктаж для жителей стойбища по правилам поведения при встрече с хищником.
После беседы с местными жителями специалисты обследовали территорию на вертолете, но следов белого медведя не обнаружили. Ранее сообщалось, что животное было замечено на безопасном расстоянии от людей.
