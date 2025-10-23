США ввели санкции против дочек «Роснефти» в ЯНАО

Под санкции попали «РН-Пурнефтегаз», «Роспан Интернешнл» и ООО «Харампурнефтегаз» Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Министерство финансов США сообщило о расширении перечня санкций, затрагивающих российские энергетические компании. В обновленный список включены дочерние организации «Роснефти», расположенные на территории Ямала: ООО «РН Пурнефтегаз», ООО «Харампурнефтегаз» и АО «Роспан Интернешнл». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина США.

«Следующие дочерние компании „Лукойл“ и „Роснефть“, базирующиеся в России, включаются в санкционный список в соответствии с Указом 14024 за деятельность или деятельность в энергетическом секторе экономики РФ. Дочерние предприятия „Роснефть“ — ООО „РН Пурнефтегаз“, АО „Роспан Интернешнл“, ООО „Харампурнефтегаз“», — говорится в заявлении Минфина США. Введение новых ограничительных мер обусловлено позицией Вашингтона относительно урегулирования конфликта на Украине.