Погода до конца октября на Ямале: в какие дни будет сильный ветер и снег

До конца октября в городах Ямала преимущественно будет идти снег с дождем Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

До конца октября жителей Ямала ждет прохладная погода, местами будут идти дожди с мокрым снегом. Об этом сообщили синоптики сервиса Gismeteo. Днем воздух будет прогреваться в среднем до +3 градусов, ночью будет холодать до -6. Подробнее о том, какая погода будет в регионе до конца месяца — в материале URA.RU.

Погода в Салехарде до конца октября: когда будет сильный ветер, а когда тепло и солнечно

До конца недели жителей Салехарда ожидает пасмурная погода, возможен небольшой снег с дождем. Температура воздуха ночью будет падать до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +1. А вот на следующей неделе до 31 октября будут солнечные и малооблачные дни. Ночью температура воздуха будет опускаться до -4 градусов, днем до +2. Осадки синоптики прогнозируют в среду, 29 октября, и в пятницу, 31 октября. Самыми ветреными днями станут воскресенье, 26 октября, и понедельник, 27 октября — порывы ветра будут достигать 15 м/с.

Погода в Новом Уренгое до конца месяца: похолодание и снегопады

В Новом Уренгое до конца недели воздух прогреется максимум до +1 градуса в дневные часы, ночью ожидается похолодание до -4. В воскресенье и понедельник ожидаются умеренные снегопады. Самым холодным днем станет пятница, 31 октября — ночью ожидается -10 градусов, днем немного теплее: -7. Ветрено будет в понедельник 27 октября, в четверг, 30 октября, и в пятницу, 31 октября — порывы ветра будут достигать 13 м/с.

Продолжение после рекламы

Погода в Ноябрьске до конца октября: пасмурно, небольшой снег